De rydder 80 kilometer turløyper

KRISTIANSAND: Utvalget har ansvaret for Bymarka øst og vest for riksvei 9. Innenfor disse områdene er det ca. 80 km med turløyper som de 10–12 medlemmene i utvalget sørger for å holde i orden. De fjerner nedblåste trær, fjerner busker og kratt, bygger broer og trandler myrer, samt merker både sommer og vinterløyper. Vinterløypene er rødmerket, sommerløypene er blå!

Mange av byens turgåere har gått til Bærvannet, denne perla midt inne i Bymarka. Da har de kanskje fulgt blåmerkene opp fra Ravnedalen gjennom Lochners løype helt til den stopper ved den nye kartstolpen på berget like øst for vannet.

Eller kanskje har de gått Bærvannstien fra Bånetjønn, tatt av ved Revtjønnane og gått over demningen ved Nedre Hellerstøvann. De som er ekstra observante vil nok gremmes over at Øvre Hellerstøvann omtrent er tørrlagt. Det skyldes at demningen sørvest i vannet lekker som en sil. Uansett dukker Bærvannet opp, det vil si dersom de har fulgt blåmerkene som løyperydderne har plassert på trærne langs stien.

De som trener langt og hardt har nok tatt den blåmerkede Bymarka Rundt. Denne løypa starter ved Bånetjønn, går bakom Ravneheia, ned mot Krossen der den svinger nordover helt til Strai og Gangdalen. Her snur løypa mot sør, kommer ned til sykehuset på Eg og ender ved Bånetjønn. Totalt er løypa 14 km og er ved det den lengste løypa Oddersjaa har ansvaret for.

I Bymarka vest for riksvei 9 er Hovedturløypa den lengste løypa klubben har ansvaret for. Avstanden fra starten ved Kjerrane til Aurebekk der Torridal IL overtar ansvaret, er ca. 11 km. Nylig fjernet gjengen fra Oddersjaa ca. 60 trær langs denne løypa. En stor jobb, men de er vant til å svinge motorsaga, guttene i utvalget, der eldstemann har passert 87, yngstemann er 66! Men det er slett ikke bare gamle mannfolk i utvalget, et par damer tar også sin tørn – godt og vel!

Det er sikkert mange som har stoppet opp foran en av de 55 karttavlene klubben har satt opp. Mange har nok brukt telefonen sin og sikret seg et kart over marka der både løyper og stier er angitt. Greit også med avstandsangivelse på kartet!

Nylig ble montert en ny type sklisikring på broer og planker over myrer og bekker. Små rillede terrassebord på tvers erstatter nå nettingen som fort flises opp og blir snublefeller. Dette arbeidet fortsetter for fullt i sommer. Og hvis utvalget for det som det vil, skal det skiftes ut 220 løypeskilt med avstandsangivelse og informasjon om badeplasser, fiskevann og utsiktspunkter i løpet av de neste tre årene. Videre planlegges det 30 nye karttavler.

På jobb i løypenettet treffer vi masse hyggelig folk som skryter av løyper, merking og karttavler. Fantastisk hyggelig å bli satt pris på, men vi treffer også noen som sliter nok med å finne fram. Det er derfor viktig å ha med turkartet som ble utgitt av Gimletroll og Oddersjaa for få år siden.

I Bymarka nord for Baneheia vil nok støte på noen hvite merker, da er du i hvitløypa. Dette er en gammel treningsløype som er revitalisert av ivrige sjeler i Terrengkarusellen. Dette er gjort i full forståelse med Oddersjaa, og har du lyst på en fin treningstur i ei godt frisert løype, er hvitløypa er veldig godt alternativ.

I Oddersjaa håper vi mange vil legge turene sine i våre blå- og rødmerkede løyper. Kristiansand har et fantastisk turterreng, og med bedre merking, bedre skilting og flere karttavler i terrenget, er det ingen grunn til ikke å ta turen ut i naturen. Klubbens løypeutvalg minner om at det er fisk og fantastiske bademuligheter i mange av vannene rundt byen!