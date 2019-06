Berthelsen i NM-ledelsen

Sist helg arrangerte Borg MC-klubb Tohjulsfestivalen i roadracing på Rudskogen Motorsenter. Arrangementet var årets første race i NM-sesongen 2019. Det var vekslende værforhold under NM-runden, og Carl Berthelsen gjorde en taktisk genistrek som holdt til seier i det andre løpet.

Sparte på dekkene

– Hele feltet startet på regndekk i finale 2, men det sluttet å regne cirka ti minutter før start, så banen var så å si tørr når vi kjørte ut. Jeg kom godt ut fra start, og la meg i et tempo jeg tenkte ville holde med tanke på at de myke regndekkene kom til å bli slitt utover i løpet. Vi skulle kjøre 14 runder, forteller Berthelsen.

Etter tre runder kjører tre av konkurrentene forbi og Berthelsen la seg bak i feltet og kontrollerte avstanden.

– Jeg så at de slet veldig mye dekk ut av svingene. Det la igjen svarte merker etter alle tre. Da rundt 75 prosent av løpet var kjørt, la jeg meg i ledelsen igjen. Da hadde jeg mye mer dekk igjen etter å ha kjørt et litt annet spor. Det begynte å regne mer på slutten av løpet, og da var det bare å kontrollere inn årets første seier, og ledelse i NM, smiler en fornøyd Berthelsen.

Marius Ripel Jensen ble nummer to i race 1, mens Jan Dalegården ble nummer tre.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I den første finalen ble Carl Berthelsen nummer to etter å ha kvalet inn som nummer fem i Superbike-klassen.

– Jeg kom litt dårlig ut i starten i løp 1, og brukte nok litt for lang tid på et par forbikjøringer. Det gjorde at Norvald Haaland fikk for stor luke og jeg klarte aldri å nærme meg. Jeg tok heller ingen unødvendige sjanser, forteller Yamaha R1-føreren.

Kongepokal henger høyt

I år deles det ut kongepokal i keiserklassen Superbike, og denne har Berthelsen vært svært nær å innkassere tidligere. Han tapte den med fattige to poeng sist det var kongepokal i Superbike.

– Kongepokalen henger selvfølgelig høyt, og jeg har vært så nær tidligere. Årets store mål er å vinne den, sier han.

Hvordan skal du få til det?

– Vi skal kjøre det vi klarer, men det blir ikke lett, for det er mange som har samme mål som oss. Tror det blir viktig å kjøre smart, og vi hadde en taktisk triumf denne helgen som gikk til vår fordel, forteller Berthelsen.

Han leder NM med ni poeng på Norvald Haaland. Haaland gjorde en tyvstart i finale 2, og fikk en tidsstraff som gjorde at han endte på sjetteplass.

Kommende NM-runde kjøres 12. til 14. juli på Arctic Cirkel Raceway i Mo i Rana.