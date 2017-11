KOK-løper årets forbilde

-Jeg er utrolig stolt og beæret av å motta denne prisen, sa Marianne Andersen da hun lørdag kveld mottok utmerkelsen som Årets forbilde i Norsk Orientering.

Via videolink fra landslagssamling i Østfold kunne hun takke for utmerkelsen til forsamlingen under Norsk Orienterings Kompetansehelg på Gardermoen.

Etter at løperen fra Kristiansand OK har vært såkalt «ikke-fungerende-utøver» i flere år har hun jobbet seg tilbake til verdenstoppen og VM-sølv på mellomdistansen i sommer.

-Jeg håper min «reise» også kan være til motivasjon for andre som sliter med skader eller annen type motgang, sa Andersen.

Det var klubben hennes - Kristiansand OK – som nominerte den sympatiske veteranen, med bakgrunn i at hun er nettopp et forbilde også i det daglige:

-Det er en stor ære, sa hun.

Noe beskjeden utenfor o-løypa, men resultatene taler for seg, og de viser at hun i år er tilbake i den absolutte verdenseliten – med VM-medalje – sju år siden forrige av samme sort.

Ivar Haugen

Og nå er hun – sammen med landslaget - i starten av forberedelsene mot 2018-sesongen:

-Etter mange gode prestasjoner i år har jeg fått fornyet tro på at jeg igjen kan stå på toppen av pallen internasjonalt.

Av de fem prisene som ble delt ut under Kompetansehelga til Norges Orienteringsforbund stakk i hvert fall Andersen av med den kanskje gjeveste av dem alle.