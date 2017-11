KSK til NM-semifinale

ÅMLI: Kristiansand Sandvolleyballklubbs damelag har vist styrke i både åttedels- og kvartfinale mot elitelag i årets NM i volleyball. Etter seier 3-0 i den første kvartfinalen mot NTNUI hadde KSK et godt utgangspunkt før returkampen i Åmlihallen søndag.

KSK-jentene startet tøft, og holdt et jevnt og godt trykk mot motstanderne. KSK-jentene gikk dermed jublende ut med enda en seier 3-0 mot NTNUI og avanserte videre til semifinale i Norgesmesterskapet.

Det er første gang klubben er i en semifinale i NM i volleyball for seniorer. Prestasjonen blir større sett i lys av at stammen i laget er rundt 18 år. Noen av spillerne er så unge som 16 år. Kapteinen for KSK, Sissel Eikeland står for rutinen i laget.

– Både borte- og hjemmekampen mot NTNUI var jevne og tøffe kamper, men vi er gode til å holde oss til strategien vår, spiller ryddig og gjør lite feil. Det vinner man kamper av, forteller Sissel Eikeland.

Møter Førde i semifinale

Lik kvartfinalen spilles det borte- og hjemmekamp. KSK har trukket Førde som sin semifinale-motstander. Den første kampen skal i utgangspunktet bli spilt 2. eller 3. desember og returkampen hjemme 9. eller 10. desember.

– Førde er en god motstander og vi må nok heve oss litt og spille enda bedre enn i tidligere kamper. Vi møtte dem også i fjor (i kvartfinalen) og tapte. Det er gøy å få muligheten til å revansjere oss, forteller KSK-trener Tor Inge Askeland.

NM-finaler i Oslo

Cupfinalene for kvinner og menn for sesongen 2017/2018 blir spilt i Ekeberghallen i Oslo lørdag 13. januar.