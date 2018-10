Seiersmaskinen endelig tilbake

TØNSBERG: Fra sin base på Birkeland har Kari Anne Knutsen trent frem Wayne Brogård til å bli en av landets største seiersmaskiner. I fjor sørget hans 14 seiere for at han ble landets mestseirende varmblodshest. I år har ikke triumfene kommet like tett. Fredag var imidlertid vallaken tilbake i samme forfatning som da han var på sitt beste i 2017. Sammen med sin faste makker Eirik Høitomt satte han konkurrentene sjakk matt på Jarlsberg og travet 1.14,4a/2100 meter da han tok sin første seier siden april.

– Han har vært god i de løpene han har vunnet i år, men han har ikke startet så mange ganger. Jeg tror vi skal få en fantastisk høst- og vintersesong, fortalte en offensiv Knutsen på seremoniplass etter løpet.

Allerede førstkommende lørdag skal Wayne Brogård igjen i ilden, denne gang på hjemmebanen Sørlandets Travpark der det lokkes med V75-omgang. Hesten eies av andelslaget Solsikke Invest ANS i Arendal.

– En av landets beste

– Troll Svenn er en av landets beste montéhester, fastslo løpsreferent Kurt Hella da Kjell Løvdals montétanks dundret ifra konkurrentene samme kveld.

Dyktige Helene Kolle satset offensivt for å skaffe seg sikkerhetsmarginer ned til konkurrentene, og i sluttfasen måtte hun se langt bakover for å få øye på sine motstandere.

– Jeg angrer ikke på at jeg reiste til Sørlandet for å ri prøveløpet på Troll Svenn akkurat. Han er den beste hesten jeg har ridd, strålte ryttertalentet på seremoniplass etter løpet.

– Han roer seg veldig i monté, og har det mye bedre med seg selv under sal. Vi må bare smile og være glade når det går bra. Det er sikkert ikke så mange montéhester som er bedre enn ham nå, kunne trener Løvdal si seg enig i.

Det er Svenn Songe, sørlending nå bosatt i Oslo, som eier Troll Svenn.

Spurtet inn til årets andre seier

Jenny Thygesens Myhreng Brage hadde ikke vunnet et travløp siden i februar da han sjokkerte spillerne på Jarlsberg. Fra rygg på lederhesten fikk 8-åringen perfekt åpning, og kjempet som en løve til mål var passert. Sammen med kusk Lars Anvar Kolle travet Myhreng Brage fine 1.24,8a/1609 meter.

– Vi har kjørt endel løp over 2100 meter, og det passer ikke så godt for hesten. Han ble ikke kjørt fra start i dag, da hadde vi litt mer igjen til slutt. Øreproppene var spart og hesten var pigg og glad. I siste sving tenkte jeg at det kunne gå, men man vet ikke før man er i mål, sa Jenny Thygesen.

Myhreng Brage eies av Tor Birger Krageboen fra Tveit.