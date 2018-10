Tjomsland-komet satte juniorverdensrekord

GÄVLE, SVERIGE: Søgne-mannens Øystein Tjomslands nye komet Rappstjernen viste enorme fartsressurser i Sverige torsdag. Klokkene ved målpassering viste at ingen 3-åring har travet raskere over samme distanse noensinne.

Mang en stortrener, innenfor de fleste store idretter, har opplevd en "livet etter"-virkelighet når deres store stjerner er ferdige med å konkurrere. For Øystein Tjomsland kunne livet etter fenomenet Tekno Odin kanskje vært starten på en noe mer moderat tilværelse innenfor travsporten. Slik er det på ingen måte blitt, og spørsmålet er om Rappstjernen kanskje rett og slett har kvaliteten som skal til for å bli enda bedre enn selveste Tekno Odin.

Torsdag kveld imponerte den tre år gamle hingsten kolossalt da han i Gävle fosset i fra sine konkurrenter tross langt tillegg, og stormet i mål på kilometertiden 1.24,8/1680 meter. Dette er den raskeste tiden en kaldblods 3-åring har travet over distansen med voltestart noensinne.

– Måldommerne på banen gratulerte meg med verdensrekord etter løpet. Det er vel riktig å sammenligne dette med en juniorverdensrekord, på lik linje med når Jakob Ingebrigtsen setter juniorverdensrekord over 1500 meter, forteller Tjomsland på telefon fra Sverige etter å ha fått summet seg gjennom natten.

– Nå skal det understrekes at Rappstjernen travet hele løpet i andrespor, og på min GPS-klokke var den reelle tiden dermed faktisk et lite sekund bedre, understreker 47-åringen fra Søgne.

Ekte sørlandsprodukt

Ekstra spesielt synes Tjomsland det er at hans nye storstjerne også er oppdrettet på Sørlandet. Rappstjernen er nemlig født og oppvokst hos Knut Erik Dåbu fra Froland, og er med andre ord et vaskekte sørlandsprodukt.

Sammenligningen med Tekno Odin er nærliggende å trekke frem, all den tid begge stortalentene har vist en veldig lik utviklingskurve som 3-åringer. Tjomsland er på ingen måte avvisende til å forsøke seg på en sammenligning.

Sammenligningen med Tekno Odin

– Det er spennende dette, for begge har veldig ulike kvaliteter og er på mange måter ytterpunkter som typer. Hadde de gått mot hverandre i løp på den tiden,er det vanskelig å si hvem som hadde vunnet. Rappstjernen er ekstremt speedig og har en voldsom starthurtighet, Tekno Odin var enormt sterk og hadde ikke denne starthurtigheten, sier Tjomsland og utdyper:

– På samme tid som 3-åringer hadde Tekno Odin en høyere innarbeidet kapasitet. Rappstjernen har vokst mye samtidig som han har en eksplosiv muskulatur, derfor må vi være nøye med å trene ham i riktig soner.

– Det skal normalt sett være mye å hente på Rappstjernen i trening fremover. Det viktigste blir å styre treningsbelastningen, det er ekstremt lett å feiltrene hester med slik enorm kapasitet, påpeker Tjomsland.

Samspill mellom hest og menneske

Kusken selv lar seg ikke vippe av pinnen selv når han stiller til start i store løp og som partner til en mye betrodd hest.

– Jeg har ikke noe høyere puls når jeg kjører til start i storløp enn i vanlige løp på en hverdag, jeg har jo etter hvert fått rutine på dette gjennom alle de store oppgavene Tekno Odin har blitt stilt overfor. Jeg ser imidlertid at enkelte av mine kollegaer i løpsbanen lar seg påvirke litt av trykket rund. Dette er det viktig å håndtere, for det er et samspill mellom hest og menneske dette her, understreker Øystein Tjomsland.