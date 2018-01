Travhesten - mer enn bare fire bein og sulky

BLOGG: Hva tenker du umiddelbart når du hører ordet travhest?

Er det fire bein og en sulky som har som mål å komme fortest mulig rundt en bane som måler 1000 meter? Nja, jeg har hørt den der.

Jeg har også hørt at fotball er et spill der "11 voksne mannfolk løper etter en ball". En forenkling av verdens største idrett? Definitivt.

Er definisjonen av travhest over korrekt fremstilt? Definitivt ikke.

Visste du at travhesten gjennom historien har vært en viktig bidragsyter til samfunnsendringer?

Den fantastiske vallaken Dexter, som satte verdensrekord med kilometertiden 1.25,2 i 1867, var eid av den eksentriske foreleggeren Robert E. Bonner. Da den berømte generalen Ulysses S. Grant etter den amerikanske borgerkrigen stilte som republikanernes presidentkandidat til valgkampen i 1868, valgte han å inkludere nettopp Dexter i det som kan sies å være den første markedsrettede valgkampanjen i historien.

Grant fikk være med Bonner på en fartsfylt kjøretur bak verdensrekordsetteren, og da farten var høy nok, overlot Bonner tømmene til presidentkandidaten. Stuntet ble opphavet til en berømt litografi av tegnerne Currier & Ives, "Taking the reins" (nå overtar jeg tømmene, fritt oversatt). Uttrykket er etter hvert blitt en naturlig del av den amerikanske dagligtalen for å ta kontrollen over noe.

I en tid hvor de teknologiske nyvinningene fødes tettere enn på de fleste norske sykehus natt til første nyttårsdag, kan man kanskje misledes til å tro at hesten har utspilt sin rolle som en viktig bidragsyter i dagens samfunn. Tro om igjen.

Forskning fra Universitet i Tromsø viser at hestejenter er tøffe, beslutningsdyktige og ser lyst på livet og fremtiden. Svenske Sven Forsling drev institusjonen Stall Frossarbo hvor "problemjenter" gjennom stallarbeidet fikk vennskap, selvtillit, kunnskap, minneverdige erfaringer og modenhet som en naturlig del av hverdagen. «Inn på tunet»-gårder bidrar til daglig terapi for personer med funksjonshemminger og psykiske helseproblemer. For dagens "Generasjon prestasjon" kan slike verdier vise seg uvurderlige.

Så neste gang du leser om Tekno Odin (han kjenner du, ikke sant?), tenk at han er en representant for en gruppe individer som betyr så ufattelig mye for så ufattelig mange. Ja, han skal komme seg fortest mulig rundt en bane som måler 1000 meter. Men den delen av livet hans er bare toppen av isfjellet for hva han står for i en større sammenheng.

«11 voksne mannfolk som løper etter en ball» representerer så mye mer enn de åpenbare prestasjonene vi får ta del av på 100 ganger 60 meter grønt gress, gjør de ikke?

Og hvordan gikk det så med Ulysses S. Grants presidentkampanje? Jo, den berømte generalen vant valget og ble USAs 18.president i 1869...