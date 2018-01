Frydet seg i skiføret på Strai

KRISTIANSAND: Det var tre runder á 2,7 kilometer i klassisk stil, og rennet gikk med tidtaking. Det var ganske mange å se på Strai, og det lyste humør, glede og inspirasjon fra deltakerne.

Skiføret var helt topp. Og løypemannskapene fra Kristiansand kommune har gjort en strålende jobb med å kjøre opp sporene i løypa.

De som gikk på tid startet puljevis. Lokalsporten loddet som vanlig stemningen i løypa.

Sverre Larsen

Tor Henning Lien (47), vinneren av rennet

Har du noe godt skiønske for vinteren og snøen?

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

-Jeg ønsker å være godt trent og ha det gøy!

Hva gjør deg fornøyd med en skitur?

-Jeg liker best rolig langkjøring. Langrenn er verdens beste trening. Og så får man sett naturen, og man får frisk luft.

Sverre Larsen

Espen Hoy (22), deltaker

Hva liker du best av skøyting eller klassisk stil?

-Jeg har mest sans for klassisk. Det er mye mer avslappet enn skøyting. Jeg tar meg gjerne noen lange turer. De fleste turene og turløypene er beregnet for å gå klassisk.

Hva skal til for å komme seg ut i naturen?

-Det er veldig lite. Man må bare ta et initiativ. Jeg bor i Polen for øyeblikket, siden jeg studerer utenlands. Jeg holder til i byen Poznan. Nå er jeg hjemme ei uke, og jeg ønsker å benytte meg av idrettstilbudene som er her.

Hvordan trener du?

-Det blir en del løping. Det er flatt og kjedelig der jeg bor i Polen. Jeg trener ikke så mye for tiden, men det blir litt styrketrening. Jeg ønsker å gå flere skirenn nå som jeg er hjemme. Og da vil jeg få med meg Torridalsrennet som går 3. februar.

Hva liker du med skiturer?

-Det er skikkelig avkobling fra en hektisk hverdag. Og så blir man litt andpusten, hvis man tar i. Det er deilig med fart, og det gjør godt at det kommer snø!

Sverre Larsen

Tov Ramberg (35), deltaker

Synes du de oppkjørte løypene er gode?

-Ja, så definitivt! Løypene er veldig godt kjørt opp. De er raske med å kjøre opp løyper når det blir nok snø. Mange setter pris på det. Og så treffer man folk ute i sporet.

Hva forbinder du med den norske folkesjelen på ski?

-Folk er gjennomgående spreke. Og de setter pris på å komme seg ut!

Sverre Larsen

Christina White (48), arrangør fra Glencore Nikkelverk

Hva synes du er god skikultur?

-Jeg kommer fra Sverige, og vi har mange løyper der også! En god skikultur er turgåing og konkurranse. Det er viktig å trives. Og så bør man spre gleden ved skiene og ved skigåing til gamle, voksne og unge.

Har vi i Norge noen fordeler hva gjelder skigåing?

-Ja. Når snøen kommer, er det mange som går på ski. Det er stor interesse. Terrenget er variert og helt utmerket for skigåing. Det er mange løyper. Vi har fjell og daler i Norge, og dermed kan vi få prøvd oss litt ut på skiene ulike steder!

Hva slags skiløpere er med i Skikarusellen?

-Vi har mange slags varianter av skiløpere. Vi har alt fra de som har det travelt og går fort, til de som har det mindre travelt og som går rolig. Noen ønsker å måle egen form og egen tid mot kolleger, kompiser og familiemedlemmer.