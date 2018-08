Start imponerte i eliteturnering

BERGEN: Starts G14-lag deltok 11.-14. august på Ove Helgesen Trophy, en turnering som arrangeres av Fyllingsdalen og som har tradisjon for å samle de beste norske lagene samt å krydre med internasjonal motstand. Vi deltok for andre gang. Etter en 8. plass i fjor, ble det i år en finfin 4.plass av 16 lag.

Følgende klubber deltok i turneringen:

Gruppe A: Ull/Kisa, Ishøj, Molde og Sogndal.

Gruppe B: Start, Fulham, Brann og Bærums Verk Hauger.

Gruppe C: CSKA Moskva, Fyllingsdalen, Indre Østland og Fredrikstad Bylag.

Gruppe D: Sarpsborg, Sandnes Ulf, Odd og Bodø/Glimt.

Start-Bærums Verk Hauger 3-1

Mål: Eivind Torgrimsen Langås (assist fra Deni Dashaev), Adrian E. Nilsen og Jesper Gregersen.

– Vi fikk en god start på turneringen med en god kamp og seier mot Bærums Verk Hauger. Eivind Torgrimsen Langås headet inn et fint innlegg av Deni Dashaev. Eivind banket så et hardt frispark på keeper som ga retur. Adrian E. Nilsen var først på den og scoret 2-0. Jesper Gregersen fikk etter litt klabb og babb etter en corner lagt på til 3-0. BVH reduserte på en kontring noen minutter før slutt.

Start-Brann 2-1

Mål: Einar Perdomo Ferstad (str. Jesper) og Eivind Torgrimsen Langås (Tobias Larsen).

Andre gruppekamp var noen hakk opp i med tanke på motstand, mot et meget godt Brann lag. Vi får en god start på kampen og er gode i høyt press og gjenvinning. Det resulterer i et straffespark som Einar Perdomo Ferstad setter i mål. Brann setter et godt trykk på oss de siste ti minuttene før pause, men vi holder ledelsen til pausen.

40-50 sekunder ut i 2. omgang klarerer Brann-keeperen rett i hodet på Tobias Larsen, han serverer Eivind Torgrimsen Langås som setter inn 2-0. Brann reduserer på et straffespark med 13-14 minutter igjen å spille. Med det blir det en nervepirrende avslutning der Brann igjen setter et godt trykk på oss. Vi forsvarer oss bra og slipper de ikke til noen store sjanser. Dermed stod vi med seks poeng og var mer eller mindre klare for A-sluttspillet før siste gruppekampen mot Fulham.

Start-Fulham 1-0

Mål: Kristoffer Birkeland.

Siste gruppekamp var mot Fulham, laget som til slutt tapte finalen på straffekonkurranse. Vi ble det eneste laget som slo Fulham (tapte som sagt på straffer), og scoret mål på dem. Vi åpner bra og aggressivt, og etter et godt press tvinger vi frem en dårlig pasning av deres keeper. Ballen lander hos Kristoffer Birkeland som drar av en mann med den gode gamle skuddfinten, før han avslutter i mål. Resten av kampen er jevnspilt. Fulham har et visst trykk på oss mot slutten av kampen, men klarer ikke å skape de store sjansene, mens vi er farlige på kontringer. Vi rir også denne seieren i land og står dermed med ni poeng etter gruppespillet.

Start-Sandnes Ulf 3-0.

Mål: Eivind Torgrimsen Langås (Jesper Gregersen), Levi Eftevaag (Markus Rokseth) og Markus Rokseth.

Kvartfinalen mot Sandnes Ulf ble en jevnspilt kamp, der vi var best i begge bokser. Levi Eftevaag legger inn et frispark som Jesper Gregersen header på tvers i feltet. Der er Eivind Torgrimsen Langås som setter ballen i mål. 2. omgang svinger litt frem og tilbake. Sandnes Ulf har i begge omganger gode skuddmuligheter inni 16 meteren, men våre spillere hiver seg ned og får blokkert hvert forsøk, i tillegg til Abdullah Salem som gjør en god kamp i mål. 4-5 minutter før slutt banker Levi et frispark i lengste kryss til 2-0. Einar Perdomo Ferstad skyter også i stolpen etter en kontring og Markus Rokseth setter returen i mål. 3-0 og avansement til semifinalen.

Start-CSKA Moskva 0-2.

I semifinalen møtte vi de regjerende mestrene CSKA Moskva, som også endte opp med å vinne i år. De første minuttene blir litt "ta og føle på". Vi skaper en god mulighet på 0-0 som keeper redder. Henrik Webb Dahl har også noen gode redninger for oss. 0-0 til pause. Litt ut i 2. omgang broderer Moskva seg gjennom og setter inn 1-0. Bork Lee får så et veldig strengt andre gule kort og vi må fullføre med ti spillere. To minutter før slutt setter Moskva inn 2-0. En hederlig måte å ryke ut på mot et utrolig bra og samspilt lag. Dermed ventet bronsefinale mot Ull/Kisa.

Start-Ull/Kisa 0-1

Bronsefinalen ble en jevnspilt affære. Ull/Kisa scorer 1-0 etter ti minutter, et mål som så veldig ut som offside. Litt før pause får vi igjen en mann utvist, da Tobias Tønnessen får sitt andre gule, også det veldig strengt. Vi fullfører kampen på en god måte med en mann mindre. Vi kjemper og skaper noen farligheter på dødball, men vi klarer ikke å skape det helt store. Dermed endte vi på 4. plass av 16 lag, og ble med det nest beste norske laget.

Turneringen gikk over alle forventninger for vår del, både med tanke på resultater og prestasjoner fra enkeltspillere. Vi er stolte over hva laget har fått til, spesielt når vi ser på lagene som endte bak oss. Lagmoralen var høy og arbeidsinnsatsen var helt enestående, noe som gjorde at vi klarte å bikke jevne kamper i vårt favør.