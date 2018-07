Tjomsland vant Svenskt Travderby

Östersund, Sverige: – Om noen år kommer Start hit og slår Östersund, gliste supertreneren fra Søgne etter seieren.

Tjomslands Philip Ess hørte ikke til forhåndsfavorittene, men som navnet antyder; sørlandstreneren hadde et ess i ermet. Supertreneren satte på en ny type sulky til Derby-finalen , en såkalt amerikanervogn, og med denne var Philip Ess som forvandlet. Denne sulkyen gir, med sitt spesielle tyngdepunkt, et ekstra løft for mange hester, og Philip Ess formelig fløy i fra konkurrentene.

– Jeg hadde spart amerikanervognen til finalen, og da vi klarte teten øynet jeg et håp. Når jeg med min pondus lener meg bakover, blir det fart, strålte Tjomsland etter målgang.

Hesteguiden.com

Philip Ess ble handlet inn av svenske eiere og satt i trening til Tjomsland, med håp om suksess i et klassisk løp. Onsdag betalte investeringen seg, da Philip Ess tok hjem seierssjekken på 700 000 svenske kroner.

Vinnertiden ble knallsterke 1.24,0a/2140 meter. Tjomsland, som i helgen inviet sin nye svarte og gule Start-drakt med fire seiere over to dager, spøkte med Östersunds fremgangsrike fotball-lag som har hatt stor Europa-suksess de siste sesongene.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

- Jeg regner med at Start kommer opp hit om noen år og gir Östersund kamp, sa den sørlandske suksesstreneren med et stort smil på seremoniplass.