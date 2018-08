AK28 med kruttsterk cupseier

KRISTIANSAND: AK-jentene jublet uhemmet etter onsdagens 32–29-seier over gjestene fra Rogaland.

I fjor møtte damene i AK28 norgestoppen i andre NM-runde. Kampen mot Vipers endte som forventet med tap, men spillerne gikk fra kampen mange erfaringer rikere. Siden sist NM har AK rykket opp til 2.divisjon, etter en eksemplarisk og nærmest feilfri sesong. I hele sommer har de jobbet hardt mot ny sesong, ny divisjon og tøffere motstandere.

Dette viste seg tydelig på parketten i 2. runde NM mot Ålgård på onsdag. Kampen i seg selv startet hardt, men både vertene og bortelaget klarte å holde intensiteten oppe. I 60 lange minutter var det få svakhetstegn å finne hos noen av lagene. Damene i rødt ledet store deler av kampen med et par mål, men mot midten av 2 .omgang og etter ett par feil fra hjemmelaget ble de brått tatt igjen av Ålgård, til bortesupporternes store jubel.

Ålgård var før kampen unektelig favoritten som nyopprykkede til 1. divisjon. Også de har en imponerende sesong bak seg, og har jobbet hardt mot sesongstart i 1. divisjon.

Mot sluttminuttene i onsdagens NM-kamp sto flere spillere på hjemmelaget frem. Den nye bakspilleren på AK28-laget, Ida Marie Lerøy, fant smutthull i forsvaret ingen andre så, og hamret inn et par svært viktige mål for damene i rødt. Også veteranen Therese Fuglestad og vingspiller Line Frustøl sto for et par av de helt avgjørende scoringene, og etter at Charlotte Markham satte samtlige skudd fra 7-meter og keeper Kjersti Milde reddet siste sjanse for Ålgård å snu resultatet - var kampen avgjort.

Allerede 5. september går 3. NM-runde for hjemmelaget, denne gangen mot vinneren av kampen mellom eliteserielaget Tertnes og 2. divisjonslaget Os. AK28 har startet forberedelsene mot neste NM-kamp, som igjen holdes i Gimlehallen, og håper på ny publikumrekord.