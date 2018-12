Kjell Løvdal med sensasjonell rekord

1992 var et strålende år for travtrener Kjell Løvdal. Med et tosifret antall starthester på stallen stoppet ikke austegden før 22 trenerseiere var passert. At han 26 år senere, 61 år gammel og med kun fire starthester på treningslista, knuser sin tidligere rekordnotering er smått sensasjonelt.

For da Vital Vinter krysset målstreken først i tradisjonsrike EC Koren Lunds minneløp på Klosterskogen lørdag var en ny rekord et faktum for sørlandstreneren.

– Kjell Løvdal presenterer veldig fine hester hver gang han sender dem til start, og har en imponerende seiersprosent på de få hestene han har på stallen, skrøt seierskusk Gunnar Austevoll på seremoniplass.

En sesong å minnes

Som om ikke det var nok fulgte Wellek opp med seier på Sørlandets Travpark søndag kveld, og sendte årstotalen opp i 24 triumfer for den særdeles dyktige travtreneren fra Vegårshei.

– Denne sesongen kommer jeg til å huske en stund. Med seier nummer 23 i går og 24 når i kveld er dette en rekordsesong for meg, sa en fornøyd trener etter løpet.

- I 1992 vant jeg 22 løp som trener. Da hadde jeg jo mange flere hester i trening, en 10-12 løpshester, i år har jeg hatt bare fire. Det var Lona Troll som vant flest løp for meg i 1992, ni stykker, og hun ble senere mor til både Trollgutt og Troll Kos (begge millionærer, red.anm). Hun var ei gullhoppe for meg, fortalte Løvdal.

Enorm seiersprosent

Den fremgangsrike treneren har dermed vunnet 24 av de 78 løpene hans stallhester har startet i, noe som gir enorme 30,8 i seiersprosent! Også Dag-Sveinung Dalen, fast kusk på Wellek, var raskt fremme med rosende omtale av sørlandstreneren.

– Jeg er imponert over Kjell som har klart å holde Wellek i slik fin forfatning, faktisk så lenge jeg har kjent ham. All ære til ham som har gjort en strålende jobb med hesten, understreket en av Norges seiersrikeste kusker denne sesongen.