Tidligere Jerv-keeper til Arendal

ARENDAL: – Han er en keeper jeg kjenner godt. I tillegg til å være en god keeper, er han også en viktig bidragsyter i prestasjonsmiljøet, sier Arendal-trener Steinar Pedersen.

Knutsen ble i sin tid hentet til Vålerenga i ung alder. Han var to sesonger i Oslo-klubben før Jerv signerte ham etter opprykket til OBOS-ligaen. I sommer forlot han Grimstad-klubben og signerte en korttidskontrakt med Hønefoss.

Etter at sesongen i 2. divisjon var avsluttet tidligere i høst, forsøkte Mjøndalen å hente Knutsen – fordi bruntrøyene fikk en langtidsskade på sin iranske førstekeeper Sosha Makani.

I utgangspunktet ble overgangen godkjent av NFF, men bare timer etter at Øyvind Knutsen ankom Isachsen stadion i Mjøndalen, kom kontrabeskjeden fra fotballforbundet. Ettersom Knutsen allerede hadde spilt for to ulike klubber i 2018-sesongen, så kunne han ikke signere for en tredje klubb i samme sesong.

Tilbake på Sørlandet

Nå er han altså klar for Arendal Fotball – og 24-åringen er glad for å være tilbake på Sørlandet. Han leverte meget gode prestasjoner over tid i Jerv og var blant annet den keeperen i 1. divisjon med færrest innslupne mål i 2015-sesongen.

Han spilte seg også inn i den norske U21-troppen og ble invitert med Rosenborg på treningsleir. Men den siste sesongen fikk han stadig mindre tillit i Jerv og valgte derfor å forlate Grimstad-klubben i sommer, men han er nå kontraktløs etter at Hønefoss rykket ned til 3. divisjon.

– Øyvind er god i feltet, har god rekkevidde og jeg kjenner ham som en meget solid keeper. Dessuten bidrar han også til å bygge den kulturen i garderoben og på banen som jeg mener er viktig, sier Steinar Pedersen.

Arendal-treneren har vært på utkikk etter en slik keepertype helt siden planleggingen av 2019-sesongen begynte og han er derfor glad for at klubben raskt kom til enighet med Øyvind Knutsen om hans kontrakt.

Styrker teamet

Den nye Arendal-keeperen er for tiden på ferie i USA, men han slutter seg til troppen når han kommer tilbake og vil være med på helt fra starten av oppkjøringen fram mot 2019-sesongen.

Steinar Pedersen signaliserer også at støtteapparatet rundt keeperne vil bli styrket den kommende sesongen. – Vi skal også ha inn en enda en keeper i A-stallen, men Øyvind er i utgangspunktet tiltenkt rollen som førstekeeper, sier Arendal-treneren.