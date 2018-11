Mandal vgs med storeslem i skolecupen

KRISTIANSAND: Jentelaget vårt vant sin pulje med å slå Tangen og Vennesla. I kvarten begynte de litt svakt og det var lenge jevnt mot Møglestu, men etter hvert satt touchen og bevegelsene og målene rant inn. I semien møtte de igjen Tangen, de hadde ingen problem med å slå dem nok en gang med mange mål.

I finalen ventet endelig KKG, laget de tapte finalen mot i fjor. Endelig tid for revansje, det var vi enige om. Og for en finalekamp av jentene. De jobbet skikkelig sammen som et lag, var i riktige posisjoner og kjørte noen herlige kontringer krydret med gode driblinger og pasninger. Det ble seier 2-0, fullt fortjent.

Jarle Fjellstad

Guttelaget vårt vant sin pulje ved å slå Tangen og Vennesla. I åttedelsfinalen ble Sam Eyde slått 2-1, i kvartfinalen vant de 3-2 mot Vågsbygd, mens det ble 4-3 seier mot Møglestu i semien. Finalen ble en thriller mot Kvadraturen skolesenter. Etter en tidlig 2-0 ledelse til Mandal forandret stillingen seg helt da Mandals keeper fikk gult kort og laget måtte da spille med en mann mindre i to minutter.

Dette utnyttet Kvadraturen og gikk da opp i 3-2, men rett før slutt med en mann mindre tok Sebastian med seg ballen i høy fart langs kanten og inne foran mål kom Ali i stor fart og brystet ballen inn. Dermed ble det straffesparkkonkurranse og heldigvis var da keeper Nikolai på plass igjen og gjorde en strålende redning på Kvadraturens tredje straffe, slik at Mandal vant 3-2 på straffer.

Jarle Fjellstad

Andre lag hadde nok sterkere spillere på papiret enn Mandal, men med god organisering, stor innsats og vinnervilje gikk de hele veien inn.