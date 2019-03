Testet EL-innebandy i Kristiansand

Historien om EL-innebandyen startet i Danmark på slutten av 1980-tallet. Med anledning av Kronprins Frederiks 18-årsdag gas en samlermynt ut i Danmark, en 10 kr mynt. Fortjenesten av samlermyntet, på 4,5 millioner, skulle gå til å utvikle et idrettshjelpemiddel og en ny idrett til mennesker med muskelsvinn. Det fantes ingen lagidrett for personer med muskelsvinn eller andre alvorlige muskelsykdommer.

Rullestolbasket, kjelkehockey og volleyball var lagidretter som krevde sterke armer og god balanse, og dermed ble idretten vanskelig å utføre for denne gruppa. Prosjektet ble å utvikle en elektrisk sportsstol for personer som brukte elektriske rullestoler til vanlig. Resultatet ble EL-innebandy stolen og starten på en ny epoke. Nå fikk også denne gruppe mennesker mulighet til å oppleve et sosialt og motiverende lagspill på like premisser.

EL-innebandy kom til Norge i 2004. De første tilbudene ble etablert i Akershus idrettskrets. Lillestrøm innebandyklubb ble den første klubben i Norge. De siste årene har EL-innebandy hatt en stor utvikling. Fra 5 klubber i 2007 hadde vi i 2015 nærmere 35 klubber. Ifølge idrettsregistrering spiller 300 barn og unge EL-innebandy i Norge. I 2008 fikk Norges Bandyforbund «inkluderingsprisen» for sitt fremragende arbeid med å utvikle aktivitetstilbudet. EL-innebandy spilles i Sverige, Danmark og i Tyskland. Idretten

El-innebandy er en tilrettelagt lagidrett som henvender seg til barn, ungdom og voksne med store eller mindre bevegelseshemninger. Idretten foregår i spesialbygde elektriske stoler som produseres i Danmark og importeres til Norge.

Spillet foregår i gymsal/skolehall/idrettshall. Hvert lag kan ha to eller tre spillere på banen samtidig. Det er et lagspill der de utøver aktiviteten sammen med andre, samarbeid, samspill og spilleglede står sentralt. I tillegg til at spillerne lærer seg å utnytte kjelkens funksjonalitet utvikler de en forståelse av selve spillet Det finnes to typer av stoler. En brukerstyrt stol som styres av spilleren selv, med hjelp av en joystick og en ledsagerstyrt stol som er tilpasset spillere som ikke selv klarer å styre og skyte. Den ledsagerstyrte stolen manøvreres ved hjelp av en ledsager, som står bak stolen på rulleskøyter.

Kilde: Bandyforbundet.no