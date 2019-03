Rykker Start opp i år? Neppe.

INNLEGG: Fotball kan både være enkelt og komplisert. Akkurat nå virker det å være meget komplisert for Start, igjen. Som det var for drøyt ett år siden, da jeg analyserte hvorfor jeg mente de ville rykke rett ned. En analyse jeg skrev i februar. En analyse de færreste tok inn over seg. Mange lo, mange kalte meg idiot.

Det skrives bøker i hopetall, det forskes på universiteter over hele verden, daglig jobber hundretusener av mennesker med faget fotball. Ennå har ingen funnet fasiten på hvordan bli best og fortsatt være det over tid.

Privat

Jeg tillater meg igjen å gjøre en enkel analyse av stoda i Start slik jeg ser det fra tribuneplass og sofa:

I all enkelhet består fotball av tre faser; når eget lag har ballen, når motstanders lag har ballen og de små sekundene når det veksles mellom de to nevnte.

I fotballanalyse opererer en gjerne med å dele banen inn i tre soner; forsvars-, midtbane- og angrepssone. For min analyse av Start akkurat nå holder det å dele banen i to; egen og motstanders banehalvdel.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Når Start har ballen på motstanders banehalvdel, ser de ikke så verst ut. De er flinke til å bevege seg, det er mange løp i banens fulle bredde, det er gode involveringer med ball, enkelte gode innlegg og gode avslutningsforsøk. Det skjer litt for sjeldent at de etablerer et spill på motstanders halvdel og de mangler en sterk hodespiller (hva med Finnbogason?), men alt i alt ser det greit ut. Når de først er der oppe

Når Start har ballen på egen banehalvdel, ser det ut som om de fortsatt bærer en tvangstrøye. Da Rekdal kom inn og overtok, var det første han tok tak i selvfølgelig det at Start måtte slutte med å miste ballen på egen banehalvdel. Selvfølgelig er akkurat det fortsatt viktig, det vil det alltid være for alle lag på alle nivå. Men, om jeg stiller meg selv ja/nei-spørsmålet: Har Start en enkel og tydelig plan for hvordan løse ballbesittelse på egen banehalvdel? Da blir svaret nei.

Det ser ut som om frispillingsfasen på egen banehalvdel ikke er tilpasset lagets tekniske, taktiske og mentale ferdigheter per dags dato. Og det tror jeg får følgefeil over hele linja. Et godt eksempel er keeper Deumeland, som helt tydelig prøver igangsettinger han overhodet ikke mestrer, noe som fører til tap av ball gang på gang. Og flere med ham.

Usikkerheten sprer seg og spillet ser tilfeldig og ikke planlagt ut. At det ikke er planlagt, tror jeg ingenting på, men det er overtydelig at det øves og øves på noe som akkurat nå ligger langt utenfor komfortsonen. Konsekvensen er at Start påfører seg selv dårlig selvtillit. Noe som igjen fører til enda dårligere prestasjoner, med ball, på egen halvdel.

Jeg tror det er nok å begynne der. Innprente en veldig enkel og forutsigbar metode for etablert spill på egen banehalvdel. Bygge selvtillit med å oppleve suksess for deretter å øke vanskelighetsgrad og ambisjonsnivå etter hvert som selvtilliten til eget spill i nevnte sone økes. Ikke er det sexy fotball, men jeg vet at Rekdal kjenner oppskriften fra egen aktive spillerkarriere.

Om Start rykker opp? Neppe. Jeg har ikke sett Sandefjord siden nedrykket i fjor, men om de fortsetter med samme nivå som på høsten, vinner de enkelt. Ålesund skuffet i fjor, jeg antar Bohinen og klubben har justert seg inn og tar en av to direkte opprykksplasser. Start tror jeg må kjempe om en gunstigst mulig kvalikplass, som i beste fall gir playoff mot det tredje dårligste laget i Eliteserien. Det går sjeldent bra. Men det er lov å håpe!