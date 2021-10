Hevdet seg i norgestoppen

GTIF hadde med seks jenter i konkurransen, som ble arrangert av Høybråten Stovner IL forrige helg. Totalt var det i overkant av 130 deltagere med. De turnet to apparater lørdag og to apparater søndag. Dette ble en uhyre spennende konkurranse. Det var den første norgescup-konkurransen i apparatturn som er arrangert etter oktober 2019, så det var mye nerver for mange av turnerne.

Nora Lieng hadde en liten fordel siden hun turnet i senior-NM i Tromsø helga før, hvor hun for øvrig tok en flott 13. plass, og som også ga henne litt etterlengtet erfaring fra nasjonale konkurranser. Jentene hadde en litt forsiktig start i frittstående, hvor de ikke helt klarte å vise det de er gode for. Nora Lieng turnet bra, selv om ikke alle voltene satt helt etter planen. Hun startet med en 4. plass i apparatet.

Falt fra førsteplass

Så bar det videre til hopp. Dette ble et godt apparat for flere av jentene. I klassen 13–14 år ble Maja Anker Birkeflet nummer 7, Mari Johannesen ble nummer 10 og Karoline Holst nummer 22. I 15-16-årsklassen ble Hedda Salvesen nummer 13 og Sigrid Skråning tok en flott 18. plass, selv om hun over-roterte saltoen i hoppet sitt og fikk fall. Uten dette fallet hadde hun trolig vunnet hopp i sin klasse.

Nora tok en ny flott 4. plass, men siden det nå var andre jenter som var foran henne på lista, ledet hun sammenlagt etter første dag. Hedda Salvesen lå på en flott 10. plass etter dag en. Så etter lørdagens konkurranser var jentene godt fornøyde med egen innsats.

Dag to startet i skranke, i klasse 1 var Mari Johannessen best med 20. plass, i klasse 2 turnet Hedda Salvesen til en flott 6. plass, mens Sigrid Skråning tok en flott 13. plass. Nora Lieng slet litt med sitt program, siden skranken var veldig myk i forhold til den vi trener på til vanlig, og hun ble nummer sju i sin klasse.

Mye nerver

Da gjensto kun bom. Dette er apparatet ingen vil starte en konkurranse i, men heller ikke ha som siste apparat, dette fordi det kreves så enormt mye konsentrasjon og evne til å holde nervene i sjakk, hvis man skal unngå å falle. Denne gangen satt det ikke helt for GTIFs jenter, og det ble veldig mange fall.

Hedda Salvesen, som normalt er en god bom-turner, hadde mulighet til å turne seg helt opp på pallen, men måtte i gulvet tre ganger, noe som førte til at hun falt mange plasser på sammenlagtlista. Sigrid Skråning var ganske fornøyd med «bare» ett fall. Det var kun Nora Lieng som holdt seg på bommen under hele programmet, noe som ga henne en 2. plass i apparatet, og hun sikret seg dermed 3.-plassen sammenlagt.

Nå er det junior NM på Sotra to helger fram i tid som venter, det blir neste konkurranse for fem av jentene.