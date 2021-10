Jublet for sine første Amazon-mål

GRIMSTAD: Hjemmelaget fikk en pangstart på kampen da Vårin Vik serverte et godt slått hjørnespark etter ni minutter spilt. Ballen havnet i bena på Ingrid Bergland, som dunket ballen i mål og vi kunne juble for 1-0 i solskinnet på Levermyr.

Da vi passerte 19 spilte minutter, doblet vi ledelsen til 2-0. Nok en gang var Vårin nest sist på den, da hun sendte ballen i tverrligger før Emma Sannæs Kristiansen dunket ballen hardt i mål fra kloss hold. Vi fortsatte å produsere gode sjanser, men manglet noe på siste tredjedelen for å sette enda en scoring. Defensivt hadde vi god kontroll på Fart, og de kom kun til et par ufarlige avslutninger i løpet av omgangen.

Etter hvilen klarte vi ikke produsere like mye offensivt, men vi kom til god mulighet etter 88 minutter, da Kelsey Hood headet ballen inn i feltet etter et frispark. Fart-keeperen glapp ballen og der var Ina Marie Andresen på riktig plass og sendte ballen enkelt i åpent mål. Dette ble også sluttresultatet og vi kunne juble for tre deilige og viktige poeng.

Se kampfakta her