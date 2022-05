Etter en dramatisk lagfinale mot Frogner kunne KBK juble for sin første NM-tittel for lag siden 2015.

KRISTIANSAND: Ikke siden 2019 har det blitt spilt NM-sluttspill for lag i badminton. Da slo Frogner Kristiansand Badmintonklubb (KBK) i finalen. Koronapandemien gjorde at sørlendingene har ventet i tre år på muligheten for revansj.

Begge lagene vant sine semifinaler på lørdag, og søndag var det endelig klart for en ny finale.

Det startet på best mulig vis for KBK med at Vilde Espeseth (24) og Julie Marie Andersen Abusdal (19) tok seieren i damedouble, før Jonas Østhassel (20) og Mads Marum (24) fulgte opp med å vinne en jevn herredoublekamp med 2-1 i sett. Marie Mørk (20) og veteranen Helene Abusdal fulgte opp med å vinne to damesingler.

Marie Mørk vant sin damesinglekamp mot Frogners Randi Selle, 21-17, 21-16. Foto: Hugo Rosano

Jonas Østhassel og Mads Marum (med ryggen til) spilte god herredouble sammen i helga, til tross for at Marum studerer i Trondheim og de ikke får trent særlig mye sammen. Foto: Hugo Rosano

4-0-ledelse

Alt så ut til å gå riktig vei for kristiansandslaget med 4-0-ledelse og fire kamper igjen å spille. Men i de gjenstående kampene i herresingle og mixed double var spillerne fra Frogner forhåndsfavoritter, i tillegg til at Frogner hadde vunnet ett sett i herredoublen.

– Ved likt antall vunne kamper, teller man sett, forklarer KBK-spiller Jim Ronny Andersen.

Dersom det står likt også etter å ha telt antall sett, vil kampen måtte avgjøres ved å spille ett ekstra sett, «golden set», i en av kategoriene. Dersom Frogner skulle vinne alle de fire gjenstående kampene, måtte KBK-erne vinne ett sett for å være à jour med Frogner. Vant de to sett, ville seieren være sikret.

Danila Gataullin (19) forsøkte seg først i herresingle mot Torjus Flåtten. Frognerspilleren var et hakk bedre enn Gataullin og vant 21-17, 21-15.

Så skulle Mads Marum opp mot norgesmesteren i herresingle, Vegard Rikheim. Igjen var Frogner-spilleren et hakk for god, og vant kampen 21-14, 21-16.

Jonas Østhassel og Julie Marie Andersen Abusdal måtte også gi tapt 0-2 i 1. mixed double, og KBK hadde bare én mulighet igjen for dra i land seieren, eller i det minste uavgjort.

Mange hadde møtt opp i Badmintonsenteret for å heie på laget fra Kristiansand. Foto: KBK

God backing fra tribunen

Godt hjulpet av et entusiastisk hjemmepublikum klarte veteranen Jim Ronny Andersen, sammen med Vilde Espeseth, å dra i land det første settet i 2. mixed double 22-20 etter å ha ligget under 18-20. Sørlendingene begynte å ane et håp. Men igjen var Frogner-spillerne litt bedre, og de vant de to neste settene med 21-18, 21-18.

Dermed sto det uavgjort 4-4 (og ett ekstra sett til hver) i finalen, som på dette tidspunktet hadde vart i nesten seks timer.

«Golden set»

Det var klart for «golden set», hvor hvert lag fikk 15 minutter på seg til å sette opp sine kandidater i de fem kategoriene, herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Deretter utvekslet laglederne for de to lagene hverandres lagoppstillinger før man valgte bort én og én kategori til man sto igjen med bare én.

Frogner valgte som ventet bort damesingle før KBK fjernet herresingle. Frogner valgte deretter bort damedouble og KBK sto igjen med sistevalget, herredouble eller mixed double.

– Vi valgte å gå for herredouble, hvor vi anså det som fifty-fifty hvem som ville vinne, men med stor tro på at våre gutter ville prestere, sier trener Lasse Nørgaard Frandsen.

Laget som vant NM-gull i helga. Bak fra venstre: Lasse Nørgaard Frandsen (trener), Jim Ronny Andersen, Danila Gataullin, Jonas Østhassel, Marie Wåland, Vilde Espeseth og Mads Marum. Foran fra venstre: Helene Abusdal, Julie Marie Andersen Abusdal og Marie Mørk. Foto: Ingunn Østhassel

Mads Marum og Jonas Østhassel leverte så noe av det beste doublespillet de har gjort, og satte standarden allerede på 1-0 med høyt energinivå, jubelbrøl og vinnervilje. Da siste ball ble smashet i bakken på 21-14 til KBK, stormet resten av laget banen og kunne endelig juble over klubbens første lag-NM-tittel siden 2015.

KBK har nå tangert Sandefjord Badmintonklubb i flest NM-titler for lag, med totalt 23. Seieren gjør også at kristiansanderne kvalifiserte seg til EM for klubblag som spilles i Polen i juni.