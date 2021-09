MK-tap tross to nye Dovland-mål

SOLA: MK reiste til Sola med ambisjoner om tre poeng og fortsatt andreplass på tabellen, og til pause så det lyst ut. Dessverre gikk det hjemmelagets vei etter hvilen, og Sola vant 4-2.

Rogalendingene startet best og scoret etter et hjørnespark før et kvarter var spilt.

Men i de fem siste minuttene før hvilen scoret toppscorer Peder Dovland to mål - først med et flott skudd i lengste hjørne, og deretter på et frispark fra langt hold da han lurte Sola-keeperen til å tro at det skulle komme et innlegg.

Dovland har nå scoret tolv mål denne sesongen - og han har kun spilt seks ligakamper.

Dessverre skulle ikke to mål være nok til å få med seg poeng denne gangen. Midtveis i andre omgang scoret Sola tre mål på under ti minutter og snudde kampen takket være svikt i MKs forsvarsspill. Vondt ble til verre da Sivert Hansen ble utvist etter 72 minutter.

Med fem kamper igjen av sesongen er MK nå nummer fem på tabellen. Det skiller fire poeng opp til serieleder Vindbjart.

Neste kamp er også i Rogaland kommende lørdag. Da er motstander Hinna fotball. Avspark er 14.00.

