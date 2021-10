Mitt turtips: Groknuden

Groknuden ble lagt til som en bonustur i Ti på topp i perioden 23. juni til 23. august. Denne toppen ligger på Hellemyr som en avstikker på veien mot et mer kjent turmål, Gråmannen.

Siden jeg løper og går mye i skogen i dette området, var jeg fornøyd med at Groknuden ble med i Ti på Topp. Ved Groknuden ligger Grotunga, Kristiansands svar på Trolltunga.

Dette er min første sesong i Ti på Topp og det blir garantert ikke den siste. I vår tenkte jeg mye på hva jeg skulle drive med i sommer utenom jobb og meldte meg derfor på Ti på Topp sammen med noen kolleger i Berg-Hansen Reisebyrå. Jeg har i mange år deltatt i Terrengkarusellen. Gjennom Ti på Topp har jeg kommet til enda flere nye steder rundt Kristiansand. Det er en flott måte å holde seg i form på for meg som liker å være i aktivitet ute året rundt. Innsjekk skjer via en app. Man kan hele tiden følge med på hvilken plass man ligger på deltagerlista, antall turer og tilbakelagte kilometer. Mange blir ekstra motivert av dette.

Turen til Groknuden starter fra parkeringsplassen på Kjerrane eller man kan kjøre E39 mot Mandal og ta av mot Hellemyr. I bakken ned mot Solkollen barnehage ligger det en parkeringsplass på venstre side av veien. Følg grusveien ned til Kjerrane.

Fra Kjerrane følger man Hovedturløypa oppover bakkene. Når man kommer til et kryss, ta til venstre. Det står skiltet i krysset mot Groknuden. I år er det satt opp mange skilt i området så det er nesten umulig å gå seg vill. Følg stien videre. Det er nå også godt merket med blått.

Når man kommer opp den siste bakken før toppen, åpner naturen seg ned mot platået og du er fremme. Her er det flott utsikt over mitt nærområde Hellemyr, mot Grim, sentrum og ikke minst mot havet som et vakkert bakteppe. Her er det bare å sette seg ned og la tankene fly. Det er ren terapi. Det er ikke lenger innsjekk på toppen siden det var en bonustopp kun i sommer.

Like nedenfor toppen ligger Grotunga, en miniatyr av Trolltunga. Den er ikke så lett å få øye på, men er virkelig verd turen uansett om man tør å bevege seg ut på dette fjellutspringet eller bare ser den fra avstand. Vær forsiktig. Det er veldig bratt i området.

Rundturen fortsetter videre over Gråmannen (207 moh.), nedover forbi Jettegryta og ned til den gamle Postveien. Ta til venstre i krysset der og følg veien tilbake til Kjerrane. Turen er 5 km lang. Har du ekstra tid, ta til høyre i krysset og fortsett turen til en annen Ti på Topp i området, Bukksteinen.

Les også:

Mitt turtips: Svensvigvarden

Mitt turtips: Trollsåsen

Mitt turtips: Daumannsholmen

Mitt turtips: Bukksteinen

Mitt turtips: Duekniben

Mitt turtips: Soveheia

Mitt turtips: Ringknuten

Mitt turtips: Lille Prekestolen

Mitt turtips: Svarteheia

Mitt turtips: Varen på Lømslandsheia