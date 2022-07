UTØVERBLOGG: Løpet startet bra og jeg kjørte inn til fire strake bestetider i omgangene. Vi var to førere med full pott og måtte trekke om spor i finalen. Jeg trakk andre spor og hadde en ok start. Det var jevnt ut fra start, men etter et sporskifte fra ytterste spor ble jeg presset inn og snurret sammen med to andre deltakere.

Jeg var heldig som kom meg videre og kjørte meg opp til en tredjeplass. Etter en juryavgjørelse ble det den opprinnelige vinneren diskvalifisert, og det resulterte i ett trinn opp på pallen for min del, og andreplass i Damelandsfinalen 2022.

Gratulerer så masse til vinneren Marthe Martinsen og Ingrid Dybvik Jensen på tredjeplass!