I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Jeg var eneste utøver fra Norge i juniorklassen (16-17 år/U18) i dette VM og er veldig godt fornøyd med resultatene.

Jeg har holdt på med karate siden jeg var knapt sju år gammel, og har siden jobbet meg opp til svart belte i 2020. Jeg har deltatt på stevner helt fra det laveste lokale nivå, via regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt toppnivå. Jeg har jobbet hardt og målrettet for dette og hadde store forventninger i forkant av VM i Polen sist helg.

I kumite gikk jeg tøffe kamper mot gode motstandere og måtte ut i flere ekstra runder. Jeg vant alle kampene og det var et stort øyeblikk å kunne stå øverst på pallen etterpå.

Jawand Mann på toppen av VM-pallen etter finalen i kumite. Foto: Privat

I kata gjorde jeg det meget godt i innledende runder. I finalen satset jeg høyt med en avansert og stor kata og det endte med sølv, en hårfin margin fra å vinne gull. Likevel er jeg veldig godt fornøyd med resultatet.

Kata er et japansk ord som beskriver et detaljert mønster av bevegelser og teknisk utførelse med fokus på stillinger, kraft og m.m. som blir utført alene (også i team /par).

Eivind Nærland fra Gandsfjord Karateklubb (f.v.) fikk VM-bronse, Jawand Mann fra Lyngdal Karateklubb vant VM-gull VM-sølv og Jeanette Johannessen fra Bryne Karateklubb vant VM-bronse. Norge ble tiende beste nasjon i dette VM. Foto: Privat

Jeg har trent med de beste folkene vi finner i både Norge og i utlandet. Selv om pappa Davender Mann er hovedtrener, innhenter han hjelp der det finnes. Det var en trygt og godt å ha med min coach og pappa i dette VM. Vi jobber tett sammen og har et veldig godt forhold, og støtter hverandre hundre prosent, så det var stort for pappa å se meg på VM-pallen to ganger. Slike opplevelser knytter oss enda sterkere sammen.

Nye mesterskap i vente

Vi kom tilbake hjem til Norge sent søndag kveld, og allerede mandag var jeg tilbake på trening. Jeg går likevel inn i en roligere periode med fokus på restitusjon de kommende dagene før jeg starter forberedelsene til et nasjonalt stevne i Bergen 19. februar og NM i slutten av mars.

Deretter kommer det et nytt VM allerede 4. og 5. juni i Valencia, Spania, hvor planen er å delta.

Det er et veldig godt karatemiljø i Sandnes der jeg bor. Jeg trener mest med Gandsfjord Karateklubb, en del med Bryne Karateklubb, men hovedmedlemskapet mitt er i Lyngdal Karateklubb.

Jeg er veldig motivert for å jakte på nye topplasseringer, og håper å finne sponsorer som kan være med på ferden.