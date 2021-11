ARENDAL: Med 2-0 ledelse fra hjemmekampen sist fredag reiste Søgne 2 til Arendal mandag for å spille siste kamp for sesongen. Selv om Strømmen/Glimt trengte tre mål for å rykke opp, klarte Søgne å presse dem lave, og ta styringen fra start.

Dette grepet holdt vi nesten hele kampen og var bunnsolide defensivt. Søgne produserte noen store sjanser og burde nok punktert kampen før den var ferdigspilt, men alt i alt gjorde vi en meget solid kamp og tok fortjent seieren sammenlagt etter 0-0 i mandagens kamp.

Med dette er Søgne 2 nå klare for opprykk til 5. divisjon neste år og er kretsmester. På en regntung kveld i Arendal må det også påpekes at det var like mange supportere der for å heie frem Søgnes gutter, som det var fra Arendal. Det betyr mye for laget, og vi retter en stor takk til alle som tok turen.