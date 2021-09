Mitt turtips: Svarteheia

Ti på topp har vært en stor del av mine aktiviteter de siste årene. Bursdager har blitt feiret med både familie og venner på toppturer. Det passer godt når man har bursdag midt på sommeren med lange lyse dager.

Svarteheia i Søgne kom i år som en bonustur, så denne har ikke blitt besøkt like ofte som enkelte av de andre toppene. Men da den først ble oppdaget, ble det tur dit tre ganger i løpet av ei uke. Den første turen gikk sammen med mine tre barn, svigerdatter og tre barnebarn.

Vi startet ved parkeringsplassen ved Kjellandsheia og fulgte stien mot Granholtet og Svarteheia. For å komme dit kjørte vi av E39 mot Lunde og fulgte så veien mot Trysnes. Det nye boligfeltet ved Kjellandsheia er lett å se. Vi parkerte innerst på en stor parkeringsplass.

Langs turen til toppen er det lagt ut mange flotte malte steiner som er malt for å ligne ulike figurer.

Det var en fryd å følge barnebarna som løp i vei og fortalte om alt vi så, blant annet troll og udyr i bekken. Noen med solbriller og smokk, og noen med et tidsriktig munnbind. Kjente figurer for både store og små barn. Ikke vanskelig å motivere små bein til å gå på tur da! Da vi tok turen til toppen, fant vi også mye blåbær som ga litt ekstra energi. Etter nistemat og drikke på toppen gikk vi videre langs toppen og kom ned på stien som gikk rundt Uffortjønna- Også her var det fint tilrettelagt med benker for en rast.

Det er blitt sagt at man ikke vet hvem som har malt og lagt ut steinene og figurene, men på den tredje turen til Svarteheia traff vi to turentusiaster med en trillebag, som la ut nymalte steiner og rettet på noen av de gamle. Etter som vi forsto var det de som hadde startet med dette prosjektet. Takk til de to som har gjort turen ekstra gøy for store og små!

I løpet av de årene vi har hatt Ti på topp i Kristiansand har vi vært en gjeng som har hatt en Ti på topp dag-på vårparten. VI har startet tidlig med nok niste og så tatt topp for topp. Vi har ikke klart alle ti toppene på denne dagen hvert år, men om det har blitt sju, åtte eller ni av dem, har det også vært en fin opplevelse. Det er alltid en flott sosial og aktiv dag med gode venner, men også med familien min. Takk til alle som har fulgt meg til topp etter topp og gjort dagen ekstra topp!

