MOSS: I denne nest siste Bring-runden, tok jentene turen til Moss for å måle krefter mot Ørland og hjemmelaget Rygge. Tidligere Bring-kamper har gått over all forventning, og vi var spente på om suksessen ville fortsette også i denne runden.

Kontret i senk

Vi visste lite annet om Ørland enn at de hadde spilt uavgjort i første kamp mot Rygge. Vi hadde en plan om å gå ut i hundre og utnytte vår styrke, som er kontringsspillet.

Etter halvspilt 1.omgang ledet vi hele 11-1. Vi satte et forrykende offensivt forsvar, målvaktene leverte på et høyt nivå og da var det bare å løpe inn scoringer for våre kantspillere. Etter hele åtte scoringer fra vår venstre kantspiller Celine Lyngholt-Osland, ble hun kåret til vår beste spiller. Men her var det storspill fra alle posisjoner, og stillingen endte 29-14 til Randesund.

Randesund-trener Sverre Bleie maner sine spillere til innsats. Foto: Iben Levinsen

Thriller mot Rygge

For mange lag er det en utfordring å spille to tette kamper på samme dag. Vi hadde kun få timer til å restituere oss etter første kamp, vesentlig kortere tid enn vår motstander.

Vi tok absolutt ikke lett på dagens siste motstander, og det viste seg at kampen ble akkurat så jevn som vi trodde. Vi lå hele tiden foran med et par mål, men Rygge greide å bite seg fast takket være gode kantspillere på hver side. Vi er svært stolt over at våre jenter greide å holde hodet kaldt mot slutten av kampen, og vi dro disiplinert i land en knepen seier 28-26.

I denne kampen imponerte vår bakspiller Ine Kollstad med 8 spillemål. Vår playmaker Sofie Hadland ble kåret til Randesunds beste spiller.

Offensivt Randesund-forsvar. Foto: Iben Levinsen

Veien videre

I skrivende stund ligger Randesund på 2.plass i pulja, av totalt 9 lag. Vi har vunnet 5 av 6 kamper. Sola er ubeseiret og ligger foran oss med 6 seire. De skal vi møte i siste kamp i neste runde. Alt i alt har vi prestert langt over forventning, jentene har vokst noe enormt i løpet av sesongen, og hatt en formidabel utvikling. Hvor Bring-eventyret for Randesund J16 ender, får vi svar på om 3 uker når siste runde spilles på Jessheim.