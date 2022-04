Etter et surt tap i første serierunde, knallet Torridal til med 7-4-seier mot Rygene.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ARENDAL: En tent Torridal-gjeng reiste over kommunegrensene med tanker som gikk tilbake til sist sesongs «opprykkskamp» mot Rygene. Vi var klare for å slå tilbake!

Hjemmelaget kom best ut med en tidlig 1-0 ledelse etter 13 minutter. Et kvarter senere utlignet Torridal ved Marius Aslaksen, og etter dette gikk det ikke lang tid mellom målene. 1-2 kom etter 30 minutter etter flott spill av Torridal. Lasse Rustad med en fin assist til Jonas Vaaler. Det tok ikke mer enn ett minutt før Rygene hadde utliknet til 2-2, som var pauseresultatet.

Ingen lagene var særlig fornøyd da de gikk til pause, og nesten umiddelbart etter hvilen smalt det. Jonas Vaaler satte inn sitt andre for dagen på corner, 2-3!

Fire minutter senere ble Rygene tildelt et straffespark. Lars Erik Birkeland reddet mesterlig, men ga en retur som resulterte i kamp om ballen i feltet og Rygene ble tildelt et straffespark på nytt til stor frustrasjon fra gjestene. Denne satte Patrick Sangvik og stillingen var 3-3.

Etter 54 minutter hadde Rygene har snudd kampen og stillingen var 4-3. Etter 60 spilte minutter utlignet Marius Aslaksen, som denne dagen til tider herjer med Rygenes forsvar, til 4-4.

Etter dette var det mye dueller og kampen vippet begge veier. Etter 78 minutter duellerte Torleifur Sigurdsson godt i feltet og ballen ble forsøkt klarert i ryggen på Torleifur og i mål. 4-5.

Rygene presset på for utligning og var nære på, men dette åpnet opp rom for Torridal. Etter 91 minutter satte Petter Vaaler inn 4-6 etter en god kontring og som ikke det var nok satte Jonas Vaaler inn sitt hat-trick for dagen på straffe etter 93 minutter og stillingen endte 4-7.

Gutta sto på til siste sekund og bortelaget tok med seg tre deilige poeng hjem til Kristiansand.

Nå blir det en liten pause for Torridal. Kommende seriekamp er hjemme mot Hisøy lørdag 23. april.

– Vi spilte en meget god 1. omgang og burde ha ledet med et par mål, men brente store sjanser. Vi taper kampen på personlige feil i begge ender, og det føles veldig surt, melder Rygene-trener Ricky Engenes til Lokalsporten.

Se kampfakta her