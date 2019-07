Øvretveit forlenger med Jerv

GRIMSTAD: Øvretveit kom til Jerv fra Sandefjord foran 2018-sesongen, på en kontrakt med utløp etter 2019-sesongen. Etter positive forhandlinger med spilleren selv og hans agent, er vi stolte over å kunne meddele at han har signert en langtidskontrakt.

– Øystein er først og fremst en bidragsyter i et allerede godt miljø, han passer den sosiale profilen til klubben perfekt. Han er sulten og treningsvillig, noe som er det beste utgangspunktet for å utvikle seg videre. Han holder allerede et høyt nivå på feltspill og reaksjonssterk på streken. Vi er veldig glade for å ha Øystein hos oss, sier hovedtrener Arne Sandstø.

Øvretveit selv er meget fornøyd med å ha signert en langtidskontrakt.

– Jeg trives utrolig godt her og har tatt steg som keeper her, og det var helt naturlig for meg å forlenge med klubben. Det er en utrolig fin gruppe og en fantastisk klubb – og jeg gleder meg til de neste 3,5 årene som Jervspiller, avslutter han.

I tillegg til å være spiller, vil han også delta på treninger med våre unge keepere i treningshverdagen deres, for å bidra til deres utvikling. Han er en ung, men erfaren keeper, som har mye å lære de unge spillerne våre, for at de skal kunne ta de neste stegene. Og det er viktig at spillerne på vårt A-lag er med og bidrar til de unge spillerne i klubben.