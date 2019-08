Worldloppet kommer til Sirdal

Et internasjonalt og unikt system som gir noe utbytte til absolutt alle mosjonister som deltar. Sirdal Skimaraton er med i systemet når det er noe for alle og ikke bare en elite-ting.

Verdens største

Worldloppet er verdens største system med populære skimaraton. En serie av skimaraton som går i 20 land over hele verden, over 100.000 deltakere hvert år, grunnlagt i 1978. Deltakere får sine renndeltakelser stemplet i «stemplingspass» og det er status med mest mulig land og renn i passet. Over 20.000 skiløpere har sitt stemplingspass og mange fra Norge. Birken og Vasaloppet er to kjente renn i serien. Det er Worldloppet og FIS som siden 1999 har hatt den offisielle verdenscupen i skimaraton. Det nye kalender og rangeringsystemet som nå kommer er for alle typer skimaraton, flere per land, og ikke bare de største i Worldloppet som er stemplebare i «passene».

Lokale verdenskjendiser?

Det er faktisk en reell mulighet at en sprek mosjonist fra Rogaland eller Agder vil havne på toppen av internasjonal ranking her. Hvordan? For det første er rangeringssystemet oppdelt i aldersgrupper. Som 60–64-årsgruppa. Vi har tusener av spreke nordmenn i alle aldersgrupper. Etter deltakelse i kun tre renn er man med i rangeringen og ekstra kult er at bare dine beste tre renn teller for sesongen. En annen smart ting er at alle deltakende renn gir mye poeng. Fra de mest kjente til de ukjente lokale. Fin likebehandling vi ikke ser på andre rennserier. Så her kan ellers anonyme mosjonister klatre langt mot verdenstoppen. Vinnere av alle aldersgrupper får også premie fra selveste Worldloppet.

Arrangørfoto

Den lokale skimaraton

Sirdal Skimaraton har tro på dette konsept. I alle år har skimaratonen hatt deltakere på alle nivå. Med helmaraton, halvmaraton og trimklasse har terskel vært lav for å delta mens vinnere på helmaraton har vært på høyt nivå. Regel om at alle skal få noe har vært gjeldende. Gratis kurs i skiteknikk, kjendisforedrag og andre gratiskurs.

Jeg har selv har hatt et spesielt forhold til Worldloppet i mange år. Jeg har siden 2011 vært leder for Den Internasjonale Foreningen for Worldloppet-deltakere. Det har ført til flere møter med Worldloppet og mye dialog med rennene og deltakerne. Erfaring hvor det beste er tatt inn i Sirdal Skimaraton.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det finnes andre serier av skimaraton. Som Euroloppet, Russialoppet, SkiClassics og andre. SkiClassics er mye på TV og ble vurdert av skimaratonen. Rennet kunne lett blitt med, men det passet ikke inn. Deltakelse her hjelper ikke renndeltakerne, hjelper ikke renntraseen og det koster mye. I praksis blir deltakerrennet en reklameplakat for SkiClassics og ikke seg selv. Det er noe for verdens topp elite og fint for de få der.

Det vil bli en spennende vinter for Sirdal Skimaraton. Suksessen fra tidligere år fortsetter. De gode detaljer beholdes og noe blir justert bedre. Med Worldloppet nå på laget har rennet tro på at lokale deltakere her kan gjøre det stort internasjonalt. Rennkalenderen lokalt er også god i år. I fire helger på rad kommer Vasaloppet, Sirdal Skimaraton, Sesilåmi og så Birken. Ingen kollisjon.

Renndato for Sirdal Skimaraton er lørdag 7. mars 2020 og påmeldingen er allerede åpnet.

Lenker med mer info: www.sirdal-skimaraton.no og www.worldloppet.com og https://www.deltager.no/sirdal_skimaraton_2020

( Detaljer om rangeringsystem på https://www.worldloppet.com/globalcalendar/ og https://www.worldloppet.com/regulations-of-the-global-ranking/ )