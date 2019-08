Årsbeste av Donn

KRISTIANSAND: Til tross for en tøff åpning på høstsesongen, var det et Lund-lag full av selvtillit som tok imot Flint Tønsberg på Kristiansand stadion lørdag. De var ute etter revansj – og det fikk de. Etter stygge 1-5 i Tønsberg i vår var det et revansjelystent mannskap som tok til gresset i solskinnet lørdag ettermiddag. Laget hadde en plan og var innstilt på å følge den til punkt og prikke. Det gjorde de til gangs – og det ga resultater.

To mål og to stolpeskudd

Etter en relativt jevnspilt førsteomgang, der Donn har de største sjansene, var spenningsmomentet i kampen kun hvor mange mål Donn skulle score. Stian Ingebrethsen, som scoret begge Donns mål, hadde også to avslutninger i stolpen. Ole M. Gundersen, Alexander Lind og Sigurd Hagen hadde også store sjanser som fort kunne gått inn. Nils Udjus i Donn-målet hadde full kontroll på lille som kom hans vei.

Det første målet kom først i det 69. minutt. Kent Sellæg serverte ballen nydelig inn fra venstre kant av 16-meter og Stian Ingebrethsen, som først avsluttet på keeper, pirket returen i mål. Det andre målet kom etter 87 minutter. Andreas Sersland spilte seg inn i 16-meteren etter å ha fått servert ballen høyt i banen, la gjen til Ingebrethsen som smelte ballen i mål fra omtrent ti meter.

Fornøyde trenere

Det var et strålende fornøyd trenerteam som oppsummerte innsatsen etter kampen.

– En meget deilig og ikke minst velfortjent seier i dag, sier Rolf-Martin Skonhoft og utdyper:

– I dag treffer vi med kampplanen og gutta følger den 100 prosent. Vi er veldig stolte av dem i dag. Vi opptrer som den enheten vi er og skal være.

Bror og trenerkollega Odd-Arild Skonhodt følger opp:

– Dette er nok årsbeste av oss. Vi gjennomfører en meget god kamp, både defensivt og offensivt. En god struktur gir mange scoringsmuligheter og vi er nærmere 4-0 og 5-0, enn det Flint er nær scoring.

Tveito imponerte

Sammen med assistenttrener Magnus Mjaaland så de et lag som viste seg fra sin aller beste side. Selv om det var en forbilledlig lagseier man så lørdag, var det likevel noen som skilte seg ut. Sondre Tveito har vært skadet deler av sesongen, men har vært målrettet og trent hardt for å komme tilbake. Slik bygger man tillit hos trenerteamet - og Tveito viste seg tilliten verdig. Til tross for en meget god kamp, ønsket han å rette fokuset mot resten av laget:

–Jeg synes det er viktig å trekke fram kollektivet fra denne kampen. Alle løp og kjempet for å vinne sin egen duell, og samtidig hjelpe nestemann i hans. Og der vi har slitt de siste kampene, med å være best og tøffest i begge bokser, var vi uten tvil det mot Flint! Veldig deilig lagseier og utrolig deilig å holde nullen.

Kaptein Marius Hammersmark var også meget fornøyd da han gikk av gresset i det strålende været lørdag:

– Det var en veldig disiplinert og godt gjennomført kamp av oss. Vi følger kampplanen til punkt og prikke. Vi lykkes med å ligge kompakt med laget og holde et vell-trillende Flint lag foran oss hele veien, som igjen fører til at vi ikke får en eneste målsjanse imot i løpet av 90 minutter. Fremover klarer vi å kjøre kontra flere ganger når vi vinner ballen, noe som gir oss flere gode målsjanser. Det burde resultert i flere mål, men det viktigste var at de tre poengene ble igjen i Kristiansand! Et viktig resultat for å komme oss på rett spor igjen etter en litt tøff start på høstsesongen.

Laget fra Lund ligger på en foreløpig 8. plass med 22 poeng når det gjenstår to kamper av den 17. serierunden. Neste runde møter Donn Bryne 2 i en viktig kamp borte på Jæren.