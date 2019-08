Topp fornøyd med Toppidrettsveka

UTØVERBLOGG:

Sondre Ramse (20) fra Evje:

Torsdag: Langløp. Her var det duket for 47km klassisk. Målet mitt var å henge med teten så lenge som mulig. Men ettersom Aron og jeg ble satt som opptrekkere for lagkameraten vår, gikk kreftene tomt litt tidligere enn jeg håpet.

Jeg klarte å karre meg med feltet i rundt 25 km før jeg knakk staven og virkelig måtte se teten forsvinne fra meg. Uansett en god økt og et godt gjennomført skirenn.

Fredag: Sprint klassisk. Jeg gjennomførte en god prolog og kom inn til en 15 plass, kun få sekunder bak første mann. Jeg fikk og til en god kvartfinale der jeg kom først i mål og var dermed klar for semifinale. Semien var et tøft heat. Jeg havnet i en dårlig posisjon inn på oppløpet, men klarte å spurte meg opp på en tredjeplass som førte til videre avansement til finalen. Dette ble da min første finale noensinne. Med litt for mye respekt i finalen havnet jeg på 5. plass, slått av verdenscupløpere og verdens beste skiløper, Johannes Høstlot Klæbo. Noe jeg likevel sier meg veldig godt fornøyd med!

Lørdag: Etter de to første dagene lå jeg på en 13. plass sammenlagt. 50 sekunder bak leder Klæbo. Jeg startet da sammen med Didrik Tønseth og tok ryggen hans fra første stavtak. Etter ca. 2,5 runde hadde vi tatt inn forspranget og jeg lå nå i tetgruppa. Jeg bet meg fast helt til runding ut på siste av fem runder. I et trangt felt kanta jeg skien og falt. Da knakk staven og jeg fikk ikke ny stav før det var for sent. Løpet ble ødelagt, men jeg tok likevel med meg en god følelse og gode svar fra helga.

Denne helga har gitt både Aron og jeg gode svar og god motivasjon inn i siste del av barmarksesongen og oppkjøringen før det braker løs på Beitostølen i midten av november.

Aron Åkre Rysstad (21) frå Valle:

Torsdag: Det starta torsdagen med 47 km langløp på Hitra, med to innlagte spurtprisar. Dette var nok ikkje dagen eg hadde best odds for å take sigeren, men eg kunne vere til god hjelp for laget på spurtprisane. Det vart derfor bestemt på lagmøtet dagen før at Sondre og eg skulle hjelpe lagkameraten Gjøran Tefre i så god posisjon før spurten som mogleg og kjøyre eit opptrekk. Dette gjekk heilt etter planen og Gjøran gjekk eit godt renn- vart liggjande som nr 2 i samandraget etter langløpet. Sjølv om eg ikkje gjekk eit supert løp, så vart planen gjennomført og eg fekk ei god økt!

Fredag: Det var klart for skøytesprint i Aure, men etter problemer med rulleskia frå leverandøren vart den bytta til klassisk. Eg gjennomførte ein veldig god prolog og endte som nr 6. Veldig godt fornøgd med det! I kvarten kjende eg meg pigg og hadde ein perfekt posisjon før oppløpet, men uheldigvis så klara eg å skli på gangfeltet som hadde blitt veldig glatt etter at regnet kom.. Heldigvis er det til vinteren det gjelde, men eg kunne ta med meg gode svar på sprintformen!

Laurdag; Det var klart for jaktstart i Trondheims gater. Avstanden bak var avhengig av korleis ein hadde gjort det dagane før, og etter fallet på sprinten starta eg heller lang bak. Litt over minuttet opp til ledaren Johannes Klæbo.

Det vart gått hardt i gruppa eg var med i og me henta teten etter ca tre rundar. Det vart då eit kjempefelt på ca 40 løparar. Det betyr mykje kaos i tronge gater. Tempoet var skrudd på for alvor opp bakken på siste runden og det var berre å bite seg fast over toppen.

Kjøyrde veldig bra utfor og utnytta farta mi i stakinga, det resulterte i at eg tok mange plassar og kom meg i mål som nr 7 i Toppidrettsveka 2019. Ekstra kult å klare å få beste etappetid av alle!

Veldig gode svar inn i haustreninga.

Til dagleg bur og trener både Sondre og eg på Lillehammer så me er mykje saman om sporten. Me er ein del av Team Veidekke Vest der me har eit veldig bra opplegg med trenar Eivind Arne Bjaaland i spissen. Me har jamnlege samlingar og er ein samansveisa gjeng som gjer kvarandre gode.