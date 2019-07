Klubbveteranen takker av

KRISTIANSAND: Med 128 serie-, cup- og kvalifiseringskamper for A-laget, et ukjent antall seriekamper for rekruttlaget og et like ukjent antall treningskamper, gir hun seg med god samvittighet.

Venndølen, som fyller 30 år i dag, torsdag 4. juli, spilte sin første A-lagskamp mot Haugar i NM 9. mai 2013.

– Jeg husker ikke debuten i detaljer, men det var en overgangsperiode mellom Donn og Gimletroll i 2012/2013. Donn og Gimletroll skulle sammen danne et kristiansandslag, hvor en skulle tenke satsing. Det gikk ikke helt etter planen, men valget å gå til Gimletroll ble et faktum, sier hun.

Sammensveiset

Privat

Hun sier at fotballen i Gimletroll har gitt henne mange gode minner, og det beste av alle var opprykkskvalifiseringen i 2015, da Gimletroll var én seier fra 1. divisjon.

– På denne tiden var gruppa utrolig godt sammensveiset, fra yngste til eldste spiller. Tiden utenfor banen ble også mye brukt til sosiale sammenkomster. Jeg mener og tror at samholdet som det den gang var, hadde stor påvirkning for at laget kom så langt som det gjorde. Jeg har også fått flere gode (lag) venninner etter disse årene. De sosiale turene utenfor banen og treningsturene knyttet til det som skjedde på feltet, har hatt mye å si for hvordan Gimletrolls damelag har fått sitt gode rykte, mener hun.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Foran denne sesongen var hun imidlertid i tvil om hun ville fortsette.

Anders Jensen

– Før sesongen startet slet jeg delvis med motivasjonen, blant annet grunnet hyppig utskiftning av trenere den siste tida. Likevel ville jeg prøve å finne tilbake til fotballgleden. Dessverre endret situasjonen seg på kort tid, sier Erica, som takket for seg etter hjemmekampen mot Eik Tønsberg.

Kaptein med stor K

Lagvenninne Charlotte Haddeland synes det er veldig trist at Erica har gitt seg.

– Jeg er så heldig at jeg har hatt gleden av å få spille på lag med Erica hele tiden jeg selv har vært i Gimletroll. Hun er en helt fantastisk person som har betydd utrolig mye for meg både på og utenfor banen. For meg var hun og vil alltid være en kaptein med stor K, sier Charlotte, som selv har hatt kapteinsbindet i år.

Anders Jensen

– Hun tar godt vare på alle rundt seg og har virkelig et hjerte av gull. Fart, duellstyrke, kommunikasjon og gode ballferdigheter er bare noen av de mange egenskapene Erica besitter – og som Gimletroll har fått gleden av å ha på sitt damelag i flere år, sier Charlotte.

Bidragsyter

Ifølge henne har ikke Erica bare vært en sterk bidragsyter på banen:

– Hun har alltid noe å tilføye også utenfor banen. Med sitt smittende smil, flotte personlighet og sine velkjente «venndølske» gloser er det alltid god stemning når Erica er i nærheten. Det er utrolig tungt å se henne slutte nå etter så mange år som lagkamerat, men jeg ser fram til nye minner utenfor fotballbanen – for jeg vet at jeg har fått meg en venn for livet!

Roar Tolfsen

Erica selv vet ikke om det blir mer fotball etter sommerferien.

– Jeg har lyst til å fortsette med fotball, først og fremst som spiller. Jeg har alltid sagt at jeg vil avslutte fotballkarrieren min i gamleklubben Vindbjart, med gode gamle lagvenninner, men når returen til klubben blir er noe usikkert. På sikt vil nok også en trenerjobb være aktuelt, spesielt når tida for å legge skoene på hylla kommer. Første prioritet nå er alternativ trening, tilbringe tid med venner og familie og nyte en lang sommerferie!

I sin siste sesong på A-laget fikk hun med seg åtte kamper, hvorav sju i serien.

– Årene i Gimletroll har bydd på mye latter, godt humør, viljestyrke, lyst, glede, lojalitet og et stort engasjement hos både spillere og trenerteam – noe som har vært grunnen til at jeg har vært i klubben alle disse årene, sier Erica Nystøl.