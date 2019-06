UTØVERBLOGG: Etter å ha vunnet EM i grepsstyrke i Østerrike i 2016 i -105 kilosklassen og i 2017 på Tromøya i -105 kilosklassen, reiste jeg igjen nedover til Østerrike på ny titteljakt. Jeg var ikke med på EM i England i 2018 av økonomiske årsaker. Jeg reiste nedover alene fra Norge. Utøvere fra seks nasjoner deltok: Østerrike, Russland, Romania, Ukraina, Slovakia og Norge. Jeg skulle stille i -105 kgs klassen som vanlig, men kvelden før fikk jeg melding om at klassen min var strøket, så jeg måtte stille i åpen klasse.

Jeg veide inn på 99,70 kg fult påkledd og det var bare å sette i gang med oppvarminga. Jeg merket tidlig at varmen gjorde at magnesiumen ikke fungerte som den skulle, og at jeg ikke hadde noe særlig med energi eller power. Første øvelse var Rolling thunder (nyeste modell). Håndtaket var glatt og sleipt, men det var heldigvis likt for alle. Jeg måtte bruke to forsøk, og klarte 93 kilo, som var nok til delt 1. plass med en rumener (Ioan "the bear" Puscasu).

Thomas Larsen

Råtass også i håndbak

Han var nest beste håndbakutøver i verden for noen år siden og sertifiserte seg nesten på CoC 4 for seks år siden. Det vil si å klemme sammen en CoC-4 gripper fra kredittkortbredde mellom håndtakene. Det er det ingen i verden som har greid foreløpig. Han sertifiserte seg på CoC 3.5 under EM.

Neste øvelse var håndklemmer (hånd gripper), tyngst mulig gripper for en eller flere repetisjoner. Det måtte føres en 20 mm brei blokk inn mellom håndtakene mellom hver repetisjon og det var ikke lov å ta nytt grep på griperen. Jeg gikk for en CoC 3 og greide fire repetisjoner. Rumeneren tok seks repetisjoner på samme gripper og vant øvelsen. Selv om han var i ledelsen etter to øvelser, var jeg ikke spesielt bekymret. Jeg var godt fornøyd med denne øvelsen.

Thomas Larsen

Øvelse 3 var ironmind hub. Det var lenge siden jeg hadde trent med hub og etter de nye Ironmind-reglene om bruk av magnesium kom, valgte jeg å begynne på en lav vekt. Alle begynte på 20 kgilo og det var bare fem utøvere som klarte åpningsvekta. Rumeneren klarte ikke åpningsvekta.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Nye regler

Jeg løftet 27,5 kg i mitt andre løft, i og med at ingen andre klarte sine løft nummer 2, valgte jeg å ikke bruke mitt 3. og siste forsøk. De nye Ironmind-reglene gjør at det er umulig å nærme seg verdensrekorden på hub som er på 44,80 kilo. Min rekord er på rundt 36 kilo. Utstyret skal tørkes før bruk og mellom hvert løft, noe som gjør at utstyret blir vesentlig glattere enn tidligere. Teknikken på hubløftet har også utviklet seg en del og jeg har ennå ikke greid å få utbytte av den nye teknikken. Hendene mine er for store til den lille huben.

Etter tre øvelser følte jeg at jeg hadde grei kontroll på seieren, selv om det var to øvelser igjen. Den fjerde øvelse var silver bullet. I de siste årene har CoC 4 tatt over for CoC 3 i Silver Bullet-øvelsen. Den tyngste griperen vi fikk lov å bruke var CoC 3,5. De beste utøverne gikk for CoC 3,5 og igjen skulle det stå mellom rumeneren og jeg. Jeg holdt "kula" i griperen i 18,1 sek. Det var en okay tid, men ikke bra nok, tenkte jeg. Jeg var ganske sikker på at rumeneren ville slå meg. Han gjorde imidlertid en feil og måtte avbryte øvelsen. På sitt andre forsøk holdt han ut i 10,16 sek.

Siste øvelsen var blockbuster pinchblokk. Jeg har tidligere hatt verdensrekorden på denne blokka med 46,60 kilo. Jeg ønsket å starte på 31 kilo. Det kjentes lett ut. Men blokka var glatt og magnesiumen ville ikke feste seg i blokka. Jeg visste at jeg ikke ville klare noe bra løft uansett, så motivasjonen forsvant helt. Rumeneren hadde kun ett løft igjen etter å ha løftet 26 kilo. Og bestemte seg for å følge meg. Jeg var ikke interessert i å løfte før han hadde løftet og det endte opp med at han la på til 41 kilo. Det gikk ikke for noen av oss, og jeg endte opp med 31 kilo. Jeg brukte ikke mitt 3. forsøk.

Nye utfordringer

Jeg endte opp med 58 poeng og første plass overall. Rumeneren rota vekk 2.-plassen overall til en ukrainer i -90 kgs klassen, som fikk 59,5 poeng. Rumeneren ble tredjemann med 47 poeng. Jeg hadde håpet at det skulle være med flere gode utøvere. Det er ikke spesielt gøy å vinne når de beste ikke er med. Nivået på NM var mye høyere enn nivået på dette EM-et. Men turen var fin og jeg fikk møte Ironmind-sjefen som også var dommer under konkurransen.

Neste konkurranse for min del blir NM i håndbak i Stavanger i slutten av måneden. Så skal Hilde Holtebu, May Britt Tynes og jeg til en konkurranse i Finland i august. Hilde og jeg reiser også til en konkurranse i USA i september og til VM i Finland i oktober.

I år som i fjor vil jeg arrangere King Kong international grip challenge 26. oktober i Arendal. Det dukker snart opp et Facebookevent. Det vil også bli arrangert NM i grep mest sannsynlig i januar 2020 på Kick i Arendal, her vil det også opprettes et Facebookevent etter hvert. Dersom noen er interessert i å prøve noe utstyr, så er det bare å ta kontakt å hive seg med på en økt på Kick i Arendal.

Les flere innlegg av Thomas Larsen her