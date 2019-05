Vindbjart senket Start 2

Etter to strake kamper på Moseidmoen der bortelaget skåret på slutten og tok fra oss poeng var det velfortjent at vi fikk tatt revansj på Sparebanken Sør Arena lørdag. To sene scoringer vippen kampen i vår favør og sikret oss den første seieren på fem kamper. Etter 14 baklengsmål på fire kamper var det også svært tilfredsstillende å holde nullen for første gang i år.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen, Start 2 – Vindbjart 0–2 0–1 (86 min): Lasse Næss 0–2 (93 min): Berry Gerezgi Start 2: Alexander Pedersen, Jesper Daland, Altin Ujkani, Jørgen Myhre, Johannes Eftevaag, Sander Sjøkvist, Kristian S. Lien (Arian Gundersen fra 75 min.), Isaac Twum (Sturla Tånevik Enersen fra 66 min.), Mikael Birk Ugland, Dirisa Gamachis (Marius Framnes fra 89. min.), Kristjan Floki Finnbogason Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud, Daniel Johansen, Jesper Lauvsland, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 39 min.), Børge Engesland, Markus Nyhus (Christian Tveit fra 62 min.), Lasse Næss, Berry Gerezgi. Gult kort: Johannes Eftevaag og Jesper Daland, Start 2 og Berry Gerezgi, Vindbjart.

Det ble klart nokså tidlig at det ikke kom til å bli like mange mål som mot Viking 2 sist, som endte 6–5 til rogalendingene. Lagene kjente på hverandre i starten og kom ikke til store sjanser før mot slutten av første omgang. Christoffer Braastrup Andersen måtte ned på marka for å få unna et hardt innlegg, mens Robert Våge Skårdal fikk inn et godt skudd som Starts keeper reddet fint.

Øyvind Løkkebø Gausdal var kommet inn mot slutten av første omgang for en skadet Mustafa Omarkheil, og i denne kampen rokerte Vindbjart-trener Steinar Skeie bakfra. Gaus gikk inn bakerst og dyttet kaptein Magnus Langerud fram på midtbanen.

Start begynte best etter pausen, men utover i omgangen så det bedre ut for gjestene. Berry Gerezgi mente han fikk et ufortjent gult kort, men klarte å kanalisere frustrasjonen og lot den få utløp i beina, og det ble farlig flere ganger da han kom rundt på venstrekanten.

Stian Bøe

Fire minutter før full tid kom endelig den forløsende scoringen. Lasse Næss smelte til fra ti meter og satte inn sitt første mål på A-laget. Kun 237 igjen nå for å ta igjen Gaus!

Stian Bøe

Tre minutter på overtid la vi krydderet til tørk og klarerte høyt og langt. Lasse lå i offside, men Berry oppfattet situasjonen og tok ansvar på egen hånd. Et par rykk og finter, og til slutt skudd med venstrebeinet forbi keeper. I dag skulle ikke resultatet ryke.

Stian Bøe

Det gjorde det heller ikke og med seieren avanserte Vindbjart til sjuendeplass på tabellen i 3. divisjon avdeling 3. Start 2 ligger på sisteplass av 14 lag med fire poeng etter seks kamper.