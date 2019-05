Donn kriget seg til ett poeng

STRAND: På fotballens festdag 16. mai dro FK Donn på sin andre tur til Rogaland denne sesongen – til Staal på Jørpeland. I strålende sol tok laget fatt på de mange svingene vestover. En liten ferjetur får man også med seg borte mot Staal. Gjestene ble godt tatt imot og fulgt opp av tidligere Donner Finn B. Jørgensen. Bortelaget, som i kaptein Marius Hammersmarks fravær ble ledet av Stian Ingebrethsen, fikk også en meget god start på kampen og det hele så ut til å bli en perfekt innledning til nasjonaldagen.

Nydelig 2-0-scoring

Da stadionuret viste 45 minutter, ledet laget fra Lund 2-0. Karl Morten Igland gjorde ingen feil alene mot Rafal Dobrolinski etter ni minutter og jubelen gjallet mellom de mektige toppene rundt Jørpeland stadion. Mål nummer to var et virkelig kremmerhus. Etter et innlegg fra venstrekanten klemte Marius Tronstad til på direkten, med yttersiden av foten fra 11 meter, og ballen skrudde nydelig inn helt nede ved stolperoten.

Simen Aleksander Prag

Fakta: Kampfakta Staal-Donn 2–2 (0–2) 3. divisjon menn avd. 3 Donn: Nils Fredrik Udjus - Eric Michael Stensøy, Marius Wigardt, Fredrik Tangen, Brian Jensen - Mads Myhrstad (Sondre Tveit e. 82 min.), Nicklas Brenna Karlsen, Marius Tronstad (Kent Erik Sellæg e. 70 min.), Andreas Sersland - Karl Morten Igland (Jacob Just e. 70 min.), Stian Ingebrethsen. 0–1: Karl Morten Igland (9) 0–2: Marius Tronstad (45) 1–2: Hubert Rafal Kotus (65) 2–2: Daniel Ciach (73) Gult kort: Daniel Ciach, Staal og Jacob Just, Donn.

Deilige jubelscener utspillte seg nok en gang på den fine gressmatta, to mil fra Stavanger. Da dommeren blåste av for halv tid, var det lette føtter som samlet seg i garderoben for en taktikkprat med trener Rolf-Martin Skonhoft og assistent Magnus Mjaaland.

Simen Aleksander Prag

Men dette var virkelig ”en kamp med to omganger” og det som hadde vært fin flyt i første omgang, ble en mer oppstykket affære preget av høy temperatur og tidvis frustrasjon over dommerteamet fra begge lag. Reduseringen kom som følge av et noe kontroversielt tildelt frispark fra 20 meter fra Hubert Rafal Kotus.

Entusiastisk hjemmepublikum

Staal gikk ut på banen med en helt annen tilnærming til kampen og trykket på i mye større grad enn i første omgang. Donn forsvarte seg godt fram til Daniel Ciach stanget inn utligningsmålet 17 minutter før slutt til øredøvende jubel fra de om lag 200 frammøtte hjemmetilskuerne. Flere mål ble det ikke, til tross for at begge lag hadde sjansen til å avgjøre kampen. Trolig satt begge lag pris på det ene poenget da pulsen hadde senket seg, men guttene fra Lund var tydelig oppgitte rett etter sluttsignalet.

Simen Aleksander Prag

Med sentrale spillere ute med karantene og skader var det flere som fikk sjansen til å vise seg fram. Fjorårets toppscorer Andreas Sersland leverte tidligere i uka varene for Donn 2 i 3-2-seieren mot Hægebostad, Da scoret han to mål, det siste avgjorde kampen tre minutter på overtid.

God debutant og gode innhopp

Andreas fikk tillit fra start og hadde nok en god kamp og kun en meget god keeper stoppet scoringsrekken. Jacob Just, som scoret og hadde assist for juniorlaget to dager tidligere, kom inn i det 70. minutt og bidro med styrke og hurtighet på topp uten at det resulterte i mål for lakksko-guttene.

Eric Stensøy debuterte for sesongen fra start og gjorde sine saker vel. Sondre Tveito kom inn og kriget godt de siste ti kritiske minuttene.

– Det var utrolig deilig å se at alle gutta ofrer seg for laget. Vi jobber knallhardt og det var kjedelig at det ikke holdt til tre poeng, sa målscorer Marius Tronstad etter matchen.

Donn ligger på 11. plass av 14 lag i 3. divisjon avd. 3 etter seks spilte kamper. De blåhvite har Pors hjemme førstkommende lørdag. Kampen spilles på Kongsgård grunnet arrangement på Kristiansand Stadion.