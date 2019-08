Arendal-hest debuterte med stil

Teddy Boy O.K. er en seiersvant herremann, som før debuten for sine nye eiere hadde vunnet 11 av 46 løp i karrieren. Karene bak eierpsevdonymet Solsikke Invest ANS, brødreparet Trygve og Roar Holtebekk fra Arendal, har tidligere eid en rekke svært kapable travhester, og ser ut til å ha truffet blink med nok et innkjøp.

Onsdag kveld avgjorde Teddy Boy O.K. på enkleste vis da han debuterte for sin nye trener Rune Wiig på Forus. Den sju år gamle vallaken gled unna til enkel seier på ny volterekord, 1.13,8/1600 meter. Dette var samtidig den kapable traverens første seier for sesongen.

Hesteguiden.com

Brødrene Holtebekk er blant annet eiere av seiersmaskinen Wayne Brogård, årets mestvinnende varmblodshest i Norge i 2017.