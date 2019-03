ØIF tok første kvartfinale-stikk

ARENDAL: Seriemesteren på hjemmebane var klar favoritt mot sjuendeplasserte Nærbø. Denne gangen handlet det ikke om poeng, men om å vinne den første av i alt tre kamper i kvartfinalen i sluttspillet.

Vildalen var bestemann

Selv om det tidvis var litt kladd hos ØIF, ble seieren dradd i land. Herman Vildalen ble kåret av en jury til lagets bestemann.

– Det ble jo seier, det er det viktigste. Kampen ble ikke helt som vi planla, men vi møter et godt lag, et lag som ikke har noe å tape. De spiller helt uten press og er underdogs i kampen, men biter godt fra seg. Vi får det ikke enkelt i returkampen neste onsdag, oppsummerer Vildalen.

Fakta: KAMPFAKTA ØIF Arendal – Nærbø 34–30 (16–11) 1. kamp kvartfinalen sluttspillet (av 3) Sparebanken Sør Amfi, 1701 tilskuere. Dommere: Morten Ropstad Isachsen og Ronny André Hell. Utvisninger: ØIF 2×2 min. Nærbø 1×2 min. Flest mål Nærbø: Andreas H. Haugseng 8 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Adrian Evensen, Oscar Duus Carlsen, Martin Lindell 7, Niklas Moltke Kristensen, André Lindboe 2, Sondre Paulsen 7, William Fiala Gjermundnes, Herman Vildalen 7, Eirik Heia Pedersen 5, Laurits Mo Rannekleiv 2, Olaf Richter Hoffstad 1, Kjetil Åndal, Jesper Munk 3, Sander Løvlie Simonsen.

Og i kampen var det jevnt i starten, men ØIF dro etter hvert fra og hadde femmålsledelse ved pause.

– Vi har et par dumme avslutninger som de straffer oss for, så vi klarer ikke helt å få flyten som gjør at vi virkelig kan dra fra. Men her betyr ikke målforskjellen noe. Bare seier teller. Vi vant denne kampen og har det beste utgangspunktet. Det blir vrient i den neste kampen. Da må vi være enda bedre enn i dag for å ta seieren, slår Vildalen fast.

Klare for fullt «fjøs»

Også Laurits Mo Rannekleiv er inne på de samme tankene. Han påpeker at Nærbø bet godt fra seg og var vanskelig å spille mot.

– Dette var viktig. Nå blir det fullt «fjøs» på Nærbø neste onsdag. De biter godt fra seg, er et helt lag som jobber for hverandre. Jeg gleder meg til returkampen, slår en smilende Rannekleiv fast.

Han mener at ØIF i perioder spilte godt mot sesongens overraskelse i eliteserien. Nærbø var dømt ned av de fleste, men overrasket med en sjuendeplass og tok seg til sluttspill for første gang.

SLIK VAR KAMPEN:

Marinko Kurtovic hadde tatt med flere unggutter i troppen. Adrian Evensen har etter hvert begynt å bli erfaren troppsspiller, men hadde denne gangen også selskap av Niklas Moltke Kristensen og Oscar Duus Carlsen. Begge har vært i troppen tidligere også, men står ikke med mye spilletid denne sesongen.

Og på mange måter var det en spesiell kamp, da klubblegenden Sondre Paulsen spilte sin obigatiriske kamp nummer 300 for ØIF.

Det var gjestene fra Jæren som kom best i gang. Nærbø satte inn kampens første og ledet etter fem minutter, i det som var en rotete åpning av den første kvartfinalen i Sør Amfi.

ØIF lå under 2–3 og rett etter 3–4 etter seks minutters spill. Nærbø viste at de ikke ville bli noen kasteball i kvartfinalen og kjempe som de er kjent for i innledningen.

ØIF utlignet til 4–4 og kom inn i en god periode på et par minutter, der hjemmelaget økte til 7–4. I samme periode hadde også ØIF en straffemiss, der også returen ble svidd. Da var det gått nesten 11 minutter i Sør Amfi og fansen ante kanskje at dette skulle gå veien, men Nærbø kom tilbake. Etter kvarteret var det 7–5 og like etter 7–6. Da hadde ØIF spilt nesten seks minutter uten å få nettkjenning. Heldigvis satte Sondre Paulsen inn 8-6, men det roet trolig ikke ned de verste nervene i Sør Amfi.

For Nærbø fortsatte med å kjempe. Med den gamle storspiller Steffen Stegavik på banen, holdt de følge med årets seriemester. Etter 20 minutter var det 9–7 og etter 22 minutter sto det 11–8.

Spenningen var til å ta og føle på i Sør Amfi. Begge lags supportere, for det var også en og skare med fans fra Nærbø på plass, gjorde det de kunne for å drive fram sine lag.

Like før 25 minutter var spilt, fikset Martin Lindell 13–9 for ØIF.

Og etter en miss fra Nærbø, sørget Jesper Munk for 14–9. Det tvang Nærbø til å ta lagets andre time out etter 25.47 av kampen.

Med to minutter igjen av første omgang hadde ØIF 15-10-ledelse og det kunne se ut som de verste startnervene hadde forlatt seriemesterne. Med 28.16 tok Marinko Kurtovic ØIFs tillate time out i første omgang for å legge slagplan for slutten av omgangen.

Laurits Rannekleiv sørget for 16–11 med 16 sekunder igjen. Det sto seg til pause, ettersom Nærbø satte sin siste avslutning i stolpen, bak en god Kristijan Jurisic i ØIF-målet.

Andre omgang startet som avslutningen på den første, men det var Nærbø som satte det første målet for omgangen. Likevel var ØIF i grei føing gjennom innledningen.

ØIF økte til sju måls forsprang etter 35 minutter.

På 23–15 var ØIF foran med åtte mål for første gang i kampen.

En periode lå det og vekslet mellom seks og åtte måls forsprang for ØIF.

Men Nærbø er ikke kjent for å gi seg og de kjempet hardt som de alltid gjør. Etter 45 minutter hadde forspranget blitt redusert til seks mål og videre gikk det ned til fire mål.

Men det kunne virke som ØIF hadde et ekstra gir, for de nektet Nærbø å komme noe nærmere. Men det var 30–26 da sju minutter var igjen på resultatkuben.

Med fire minutter igjen misset ØIF og Nærbø kunne redusere til tre mål, men gjestene kastet bort muligheten.

Kastet vekk ballen gjorde også ØIF og denne gangen reduserte Nærbø til 31–28 og det lå an til spennende fem siste minutter av den første kvartfinalen.

Med fire minutter igjen hadde Eirik Heia Pedersen sørget for 32–28 og nervene var kanskje roet seg noe ned, men det var langt fra avgjort, men da Sondre Paulsen satte 33–28 og tre minutter var igjen, så det lysere ut.

Med to minutter igjen hadde Nærbø kommet to mål nærmere. Det sto 33–30 og nervene var begynt å komme på høykant igjen hos de aller fleste, både de med rødt og svart og de med blått fra Nærbø.

Da Herman Vildalen misset straffekast med 1.15 igjen, var det fortsatt spenning og da samme mann fikk en tominutter etter 29.02, måtte alle leve i spenning det siste minuttet.

Men da André Bergsholm Kristensen fikk en fot på neste avslutning fra gjestene, da var det gjort. ØIF hadde tatt første stikk i kvartfinalen.

Eirik Heia Pedersen sørget for 34–30.