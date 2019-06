Tid for å svømme ute

I tjern og havet er det ikke banetau eller en sort stripe på bunnen. Og vannet er mørkt, smaker og lukter annerledes enn i svømmehallen. Men å svømme utendørs gir en deilig frihetsfølelse! På Sørlandet er det forholdsvis ufarlig å svømme utendørs. Her er det verken krokodiller, hai eller pirajaer. Og brennmanetene våre er langt ifra så fryktelige som "portugisiske krigsskip".

Men når du svømmer i havet, skal du imidlertid være oppmerksom på kreftene i vannet. Derfor skal du starte utesesongen med å svømme kortere distanser. Bruk de første øktene til å kjenne på strømninger og tidevann. Legg deg gjerne over et undervannsskjær, se ned og legg merke til hvor mye vannet flytter deg.

Strømningene i vannet er ikke nødvendigvis farlige. Sterk strøm er heldigvis ikke vanlig i Norge, men du skal likevel ha respekt. Det er nemlig stor forskjell på å svømme med eller mot strømmen. I motstrømmen tar det selvfølgelig lengre tid, men du blir også mer sliten.

Og hvis strømmen kommer inn fra siden når du svømmer, kan det få deg ut av kurs hvis du ikke er oppmerksom.

Mange foretrekker å svømme bryst. Da har de god oversikt, slik at de ikke navigerer seg bort. Mange synes også at det er enklere å puste når de svømmer bryst.

Å svømme crawl går raskere enn å svømme bryst. Men når man svømmer utendørs, blir det desto viktigere å kunne puste på begge sider. Bølger og (lav) sol kan gjøre det krevende om du er «låst» til bare den ene siden. Det er også enklere å orientere seg når man puster (og ser) på både høyre og venstre side.

Å svømme i bølger er mer krevende enn å svømme i forholdsvis «flatt» vann. Du trenger trolig å løfte hodet både høyere og oftere enn vanlig, og da er det viktig å sørge for at beina ikke synker. Da vil du nemlig brystet ditt bremse farta di.

Du vil også oppleve at albuen din må jobbe mer. Bølger gjør at du oftere får en følelse av å bomme på vannet når du fører hånda ned eller at du ruller til sides. Dermed kommer du ut av rytmen.

Du kan dessuten oppleve at du blir svimmel av å svømme utendørs. Det er du ikke alene om. En reisesyketablett kan være til hjelp. (Noen blir søvnige av slike tabletter, men det er neppe et problem når du svømmer ...)

Andre bruker ørepropper. Mye, komfortable propper i silikon hindrer at du får vann i ørene.

Men som oftest er det snakk om en vanesak. I bassenget svømmer man ofte mer avbrutt enn utendørs, hvor man svømmer lengre strekk sammenhengende.

Så da er løsningen enkel, svøm mer!