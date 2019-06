Blytungt for Donn i Tønsberg

TØNSBERG: Arden Butler var en av de mange frammøtte på Flint Esso Arena på lørdag, men i motsetning til de aller fleste andre, var hun der for å støtte Donn. Arden, som til vanlig bor i Nashville Tennessee, har vært på norgesbesøk den siste måneden, og fikk blant annet oppleve en strålende 17. mai feiring i Kristiansand. Hun er kjæresten til Donns Markus Skraastad – som hun møtte da han spilte fotball i USA for noen år tilbake.

Utspilt

Arden, som selv spiller defensiv midtbane for Cumberland University, mente Donn ble spilt ut av et lag som er ganske likt seg med tanke på tekniske ferdigheter og pasningsspill.

Simen Aleksander Prag

– Flint satte sine sjanser der Donn mislyktes. Gutta ble slitne av å løpe mye imellom og var ofte på etterskudd. De var rett og slett ikke gode nok i dag. Men jeg har sett flere kamper og vet de har mye å gå på, så jeg er ikke bekymret, sa hun etter kampen.

Simen Aleksander Prag

En som var helt enig med Arden var Brian Jensen som spilte hele kampen lørdag.

Slapp inn enkle mål

– I første omgang greide vi ikke stå høyt på dem eller få ned ballen og spille. Det gjorde at vi ble løpende veldig mye mellom. Samtidig slapp vi inn to veldig enkle mål, som førte til at de fikk bra med selvtillit. I andre omgang var vi best de første 20 minuttene og de la seg bakpå og fikk kontret inn 3–0 da vi var inne i en god periode. Deretter så vi resultatet av all løpingen i første omgang som gjør at vi ble slitne mot slutten av kampen, oppsummerte Jensen.

Simen Aleksander Prag

En annen som var misfornøyd ved kampslutt var gjestenes keeper Kevin A. Christensen. Målvakten kunne ikke lastes for noen av målene og gjorde en god match.

– Pinlig

- Uansett om man gjør en bra match eller ikke er det pinlig og rett og slett dritt å plukke fem baller ut av nettet, sa han etter kampen.

Flint fikk to straffer, den ene gikk inn og den andre i stolpen. Christensen var etter begge straffene og sier han har sin egen teknikk for å bedømme hvor skuddene kommer til å gå, uten å gå nærmere inn på det.

Simen Aleksander Prag

Rødt kort

Donn avsluttet med ti mann da Erik Ørebek fikk sitt andre gule kort for dagen. Dette betyr at han kun får én kamp til for de blå/hvite før han begynner sin militærtjeneste til sommeren.

Reduseringsmålet til laget fra Lund ble, som forrige runde, scoret av Kent Erik Sellæg. Han er nå mestscorende denne sesongen sammen med Karl Morten Igland – begge med tre nettkjenninger.

Det var tidvis godt og varmt i Tønsberg, men store mørke skyer truet ved kampslutt. Det var representanter for to stolte feriebyer som barket sammen i helgen og fram til lagene møtes på ny i august er altså Tønsberg-laget et hestehode foran.

Donn tar imot Bryne 2 hjemme på Kristiansand Stadion førstkommende lørdag kl. 15:

PS! Etter åtte spilte kamper ligger Donn på 13. og nest siste plass med sine seks poeng.