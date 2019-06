Til nordisk mesterskap etter rideulykke

UTØVERBLOGG: Jeg er en av seks Young Ridere (18-21 år) som er tatt ut til å ri med det norske flagget på jakka under nordisk mesterskap i Danmark 25.–30. juni. Stevnet går av stabelen i Aarhus, Vilhelmsborg, på det nasjonale hestesportsenteret. På startstreken står noen av de beste Young Riderne fra hele Norden.

Det hele innledes med en pre-camp arrangert av Norges Rytterforbund. Her kommer vi til å bli observert under ridning, jobbe med team building og planlegge uka som kommer. Seinere kommer det en laghoppning over to runder, før en individuell finale på søndagen.

To ulykker på ett år

Å ri nordisk i år var absolutt ingen selvfølge. Etter en ulykke i starten av mai, under et stevne i Drammen, var det veldig usikkert om jeg kom til å rekke dette mesterskapet. Hesten jeg red på ble skremt av et blafrende telt, og kastet meg av. Jeg fløy nok tre meter opp i lufta og landet på ryggen. Resultatet var prolaps og en brist i ribbeinet. Dette er en del av gamet når man driver med hest, og i ettertid er jeg bare irritert på meg selv fordi jeg ikke klarte å holde meg fast.

Akkurat samme uka i fjor hadde jeg også en ganske stygg ulykke. Under en nasjonshopping i Frankrike bommet jeg på en distanse og hesten stoppet. Jeg viklet meg fast i tøylene og havnet under hesten da den begynte å løpe. Den tråkket på meg to steder i hodet med ganske spisse brodder. Dette førte til at deler av det høyre øret mitt revnet og måtte sys på plass, og jeg fikk en kraftig hjernerystelse. Den gangen tok det noe lengre tid å komme tilbake, da jeg ble veldig usikker på min egen ridning. Heldigvis gikk det fortere denne gangen!

Beste norske i kvalifiseringen

Heldigvis kom jeg tilbake i salen akkurat tidsnok til å rekke det siste kvalifiseringsstevnet i Nederland. Formen min var ikke optimal, men stevnet gikk bra, og jeg plasserte som beste norske begge dagene. Dette i kombinasjon med tidligere resultater i år, sikret meg en av seks plasser til nordisk 2019.

Jeg gleder meg så utrolig mye til å ri dette mesterskapet, som har vært et av de største målene mine i år. Nordisk og EM er noe av det største du kan ri som Young Rider, og jeg har jobbet mot dette store deler av karrieren. Jeg startet å ri ordentlig da jeg var ni år, og siden det har det bare ballet på seg med flere NM (hvor jeg har en sølvmedalje), utallige internasjonale konkurranser, og flere Grand Prix-klasser.

Jeg trener med hestene nesten hver dag, og har helt siden videregående trent aktivt styrketrening flere ganger i uka for å holde formen. Akkurat nå er det selvfølgelig begrenset hvor mye jeg kan gjøre, men håper å være i full gang igjen snart. Videre i år kommer nemlig EM, som går i midten av juli og som er mitt absolutt største mål i år. Uttaket til dette kommer mandag 17. juni, så da er det bare å krysse fingrene og håpe på det beste.