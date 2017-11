Her er Agders kretsmestre på senior- og veterannivå

3. divisjon kvinner:

Donn sikret seg opprykket til 2. divisjon allerede før høstferien, og avsluttet en strålende sesong med 6–1-seier over Gimletroll-reservene. Donn-trener Mads Ljosland beretter:

– 93–18 i målforskjell på 18 kamper forteller litt om potensialet i laget, som holder en gjennomsnittsalder på 17 og et halvt år. Nærmeste konkurrent havnet sju poeng bak på tabellen, selv om jentene tapte to av fire kamper etter at opprykket ble klart.

Året startet med sølv i Agdermesterskapet for 19-åringer, der det ble et knepent 1-2-tap mot Gimletroll i finalen. Siden ble vi beste seniorlag fra Vest-Agder i Reolbørsen Cup i Lyngdal, i konkurranse med tre 2. divisjonslag. Kvartfinalen i Dana Cup som sesongens høydepunkt. Her var vi ett og et halvt minutt fra å slå ut KoldingQ, som vant det danske U18-mesterskapet tidligere i år.

4. divisjon kvinner:

Øvrebø-trener Anette Terjesen melder følgende: - Dette var tredje seriegullet for Øvrebøs damelag de siste ti årene. Utover dette har laget fem andreplasser, ofte avgjort på målforskjell eller ett poeng bak seriemester (kilde: fotball.no). Det har vært ett år man har vært nødt til å trekke laget, men utover det har jentene aldri prestert dårligere enn en fjerdeplass dette tiåret. Spillerstallen har vært relativt stabil, men det er også gjort en innsats med tanke på rekruttering av nye spillere. Dette har ført til å at laget har klart å fullføre sesongen til tross for mange og langvarige skader hos flere spillere.

Vi er stolte over lagets prestasjoner. Vi har få spillere å ta av, sammenlignet med eksempelvis Vindbjart og Donn som har lag i 11-erserie som de kan låne inntil fem spillere fra. Dermed er også nivået på lagene vi møter i vår serie, varierende. Likevel har laget nå prestert på topp, til tross for dette. Det viser at vi har gode spillere, tross en noe høy snittalder på laget (27 år) og vi gjør noe riktig med vår ene trening i uka.

Olav Hægeland

4. divisjon herrer:

Donn vant på bedre målforskjell enn Lyngdal. - Det har vært en fantastisk sesong. Donn herre A har bestått av en gjeng som er seriøse, dedikerte, talentfulle, engasjerte, sosiale, rutinerte og ikke minst gode gutter. Det har vokst frem et herlig miljø i gruppa som har gjort at det er stor takhøyde. Samlinger utenfor banen er blitt helt naturlig og et godt kameratskap har vokst frem. Dette har vært avgjørende for å få til denne gode sesongen. Avslutningen på sesongen ble perfekt, med ti seire på rad. Klubben er stolt over prestasjonen og gleder seg til å ta fatt på store oppgaver til neste år i 3. divisjon, melder Lars Kristian Pedersen, som har trent laget sammen med broren Pål Erik Pedersen.

Olav Hoel, Kvinesdal 24

5. divisjon herrer:

Bjørn Morris Egenes i Kvinesdal rapporterer følgende: - Vi gikk inn i sesongen med en klar målsetting om opprykk. Etter ferdigspilt sesong viste fasiten at vi var 11 poeng foran nummer to. Vi er godt fornøyde med sesongen, selv om vi har hatt kamper der prestasjonene har vært langt under det nivået vi forventer. Spesielt er vi fornøyde med at vi har to mann i Steffan Klungland og Ulrik Svindland som endte på 21 scoringer hver i år og ingen av dem har vært spiss. Nå har vi forsterket trenerteamet og er veldig klare for å vise hva vi kan i 4. divisjon.

Erik André Høivaag Ingebrigtsen

6. divisjon herrer:

Vigør 2 ble kretsmester for andre år på rad og gleder seg til å spille i 5. divisjon i 2018. Frode Thomassen, som beskriver seg selv som «trener» og sosialiserende lagleder, forteller: - Vi har kun ett tap på to sesonger. Ett tap i siste omgang av en nær perfekt sesong i fjor som resulterte i at vi måtte tilbringe nok et år i 6. divisjon. Vi bestemte oss for å reise oss og revansjere nederlaget denne sesongen. Og det resulterte i 20 av 20 seire og en målforskjell på 117 plussmål. Det er den beste seiersrekken i divisjonssystemet i Norge, har jeg blitt opplyst om. Og jeg nekter å tro at noen har flere mål enn Leif Otto Paulsen de siste to sesongene! Han kvitterte riktignok ut «bare» 47 mål i år. I fjor ble det smått beskjedne 69 mål.

Old boys:

Tobienborg​ ​ble kretsmester for femte år på rad i M34-serien. Magnus Larsen rapporterer:

- La det være helt klart: uten lagleder Inge Møretrø hadde det ikke blitt gull fem år på rad. Vi i Tobienborg FK vil også takke de andre klubbene i oldboys-serien for hyggelige kamper, med fair play og en god tone mellom spillerne. Vi har etter hvert blitt godt kjent med hverandre. Spesielt vil vi trekke fram kampene mot Tigerberget i år, kamper med nerve og spenning helt til slutt. Tidligere år har vi hatt tøffe og gøye oppgjør mot Vigør, Donn, Otra, Vindbjart og Øvrebø, for å nevne noen. Det er litt synd at antallet lag i serien går ned, men vi håper trenden kan snu.

Veteran:

Tveit vant KM-tittelen i M40-klassen etter en sterk høstsesong. Da ble det fem seire, en uavgjort og 46–14 i målforskjell. Glenn Kjevik melder:

– Etter en litt vanskelig start på sesongen, der det ble tre tap på de seks første kampene, benyttet spillende trener, Kjetil Hauge, sommerens overgangsvindu godt. Han signerte tre spillere som gjorde at vi kom på vinnersporet igjen. Bygdas gamle superspiss Frode Selstø fant skoa på hylla og Knut Tørum kom fra diverse treneroppdrag og Champions League med RBK. Knut har en enorm vinnervilje og tettet igjen bak. Donns tidligere spiss, Jon Egil Enger, styrket lagets midtbane med sine maratonbein.

