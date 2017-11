På ny gulljakt i kettlebell-VM

Kun få dager gjenstår til Norges landslag reiser til Italia for det tredje verdensmesterskapet i kettlebell maraton. Mesterskapet foregår 25. og 26 november i Milano.

I år er vi altså 12 utøvere som reiser for å kjempe om medaljer og ære. Det skal løftes i halv og hel maraton, altså 30 og 60 minutter og noen av oss skal delta i begge distansene.

Flere av oss var med i VM i fjor, som ble holdt i Danmark.

I år har laget fått med noen nye atleter. Alle løftere må godkjennes hvert år og klare et strengt krav for deltagelse. Og det ryktes om et stort mesterskap, da sporten har vokst enormt det siste året.

28 land er representert i forbundet IKMF (International Kettlebell Marathon Federation), og antall løftere har eksplodert. Ca 160 løftere fordelt på 20 land er representert i årets VM.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Årets vert heter Oleh Illika , en russer bosatt i Italia, som er en legende innen sporten.

Så i år er det en god blanding av nerver og ærefrykt med på reisen. Forberedelsene har vært preget av mye trening, noen skader og mye blod, svette og tårer. Vi løfter kettlebell, en jernkule, sammenhengende i 30 eller 60 minutter.

Hvert løft må være korrekt og godkjent. Setter man ned før tiden blir en diskvalifisert. Vi er delt inn i vekt og aldersklasser - junior, åpen, veteran 1 og 2. Det er fire offisielle løftemetoder.

Det er en meget tung sport som krever usedvanlig høy utholdenhet, teknikk og styrke, for ikke å snakke om en meget god mental styrke. Man sliter og kjemper lenge, og har ofte lyst å gi opp underveis. Noe som igjen gjør at alle lag heier på hverandre og holder et stort samhold, siden vi alle vet hvor vondt ett langt løftesett kan være.

Her er Norges landslag: Kirsten Tønnessen i veteranklasse, Vibeke Klungland i åpen klasse, Gerd Magnhild Løyning i veteranklasse, Karen Zuleta i åpen klasse, Inga Johansdottir i veteranklasse, Jorunn Haver Figenschou i veteranklasse, Annette Lunde Roland i veteranklasse, Charlotte Aafløy Lundeberg i veteranklasse, Jan Åge Løite i veteranklasse, Runar Strandberg i veteranklasse, Jostein Ruud i åpen klasse og Andreas Jakobsen i åpen klasse.