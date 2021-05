Kribler etter flere drifting-konkurranser

UTØVERBLOGG: Som dere kanskje husker fra mitt første innlegg her i Lokalsporten, ble min GT86-»kjendisbil» kjøpt i august i fjor. Allerede i slutten av samme måned skulle vi kjørt på Toyota Trackday og på Gatebil, begge på Rudskogen.

Toyota Trackday ble offisielt avlyst grunnet korona, men vi fikk likevel lov å komme og kjøre sammen med et par andre sjåfører. Her ble bilen prøvd for aller første gang og den var helt sykt moro å kjøre. Dagen etter var det klart for Gatebil som også var begrenset grunnet korona. Dette var første konkurranse med den ny bilen. Jeg endte opp med å kvalifisere meg som nummer fire av 60–70 biler og kom dermed videre til finalen på søndag, hvor vi etter hvert ble slått ut.

I forbindelse med premieren på filmen Børning 3 fikk bilen litt ekstra oppmerksomhet med tanke på at mange viste at GT86’n var med. Vi fikk invitasjon og deltok på førpremieren til filmen på Colosseum i Oslo, men bilen ble dessverre igjen hjemme grunnet korona. Et par dager etter det var vi igjen i Åmli og hadde en oppvisning på et avsperret området, dette i forbindelse med Børning 3-premiere. Her var også NRK til stede og sendte live, som var stas.

I vinter har bilen vært hos Sam Eyde videregående skole og blitt lakkert innvendig og utvendig av elevene på VG2 bilskade, lakk og karosseri. Skolen hadde også en livesending med formål om pengesamling til krafttak mot kreft. Her ble det loddet ut en tur i passasjersetet mitt hvor inntektene gikk kreftsaken. I den forbindelse ble det laget en film av Davnic Media.

I år var planen min å satse fullt. Vi er påmeldt til NDC i klassen PRO. Vi fikk invitasjon til å kjøre Gatebil Drift Series (GDS) på alle Gatebiltreff. Dette er noe man må få invitasjon til å bli med på og derfor ekstra kult siden ikke alle bare kan melde seg på. Gatebil Drift Series blir kjørt på alle fem Gatebil-festivalene (ett treff på Vålerbanen, to treff på Rudskogen og to treff på Mantorp i Sverige).

Nå er dessverre de to første Gatebil-treffene i Norge avlyst og dermed er GDS avlyst for 2021-sesongen, så jeg må vente fram til 2022 på dette (har fått invitasjon til det). I år blir det derfor fullt fokus på å fortsette å lære meg å kjenne bilen, satse hardt på NDC (Norwegian Drift Championship) og håpe på å få til noen treninger og diverse andre arrangementer.

De tre rundene i NDC er lagt til Vinstra Motorsportarena 5.-6. juni, Lillesand Driftsarena 3.–4. august og Lillesand Driftsarena 6.-7. august.