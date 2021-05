Vant nasjonal dansekonkurranse etter én times øving

SØGNE: I anledning Dansens dager har kompaniet i Søgne Danseklubb deltatt i en konkurranse i regi av Norges Danseforbund. Konkurransen gikk ut på å lære en dans koreografert av Amie Mbye, som er årets ambassadør for «Dansens dager». Vi lærte dansen på en time og filmet i nydelige Paradisbukta i Søgne.

Amie skulle trekke ut de to mest kreative innslagene som hver fikk en pengepremie på 7500 kroner. Søgne Danseklubb deltok sammen med danseklubber rundt i hele Norge. Mandag denne uka fikk vi beskjed om at våre dansere stakk av med seieren sammen med Sula Danseklubb (Ålesund). Jubelen satt høyt på trening når jentene fikk vite at de vant! Utøverne sier selv at det var en veldig gøy opplevelse å lære dansen, selv om de hadde kort tid på seg.

Dansens dager:

Med nærmere 150 arrangementer over hele landet er Dansens dager Norges desidert største dansefest. Dansens dag ble opprettet av Unesco i 1982. Målet er å løfte fram og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme.