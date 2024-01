UTØVERBLOGG: Da jeg var liten, var jeg mye på Idda for å se på broren min som spilte ishockey. Jeg syntes det så gøy ut, og i januar 2014 var jeg på min første istrening. Da var jeg hekta. Siden den gangen har jeg brukt mye tid på trening – skillstreninger sammen med andre ivrige spillere, i tillegg til treninger med laget.

I Kristiansand Ishockeyklubb har jeg hatt mange gode år, og det er fint å komme hjem til gamleklubben i feriene. Jeg kjente på behovet for å spille med jenter på et høyere nivå enn det som foreløpig finnes i Kristiansand. Derfor flyttet jeg til Lillehammer.

Vil vinne to titler

Det har vært noen begivenhetsrike år, spesielt siden jeg sluttet på KKG i Kristiansand og begynte på NTG i Lillehammer. Med en veldig bra tilrettelegging fra skolens side mellom skolearbeid og trening, har det banet vei for mange oppturer de siste årene. Grunnet tett spille- og treningsprogram, i tillegg til skole, blir det ikke så mye fritid, og jeg får ikke reist hjem så ofte for å treffe familien min. Litt blir det jo, samtidig som de er flinke til å komme på kamper her og andre steder vi spiller i landet.

Fjorårets sesong avsluttet jeg på Lillehammer. Vi ble seriemestere, men ble slått på målstreken i NM av Stavanger Oilers. Det var surt, så i år håper vi på revansj. Foreløpig er vi ubeseiret, og målet er at vi tar en «dobbel», altså vinner både serien og NM.

Foto: IHF/Miguel Ramón Henares

Stolt landslagskaptein

Mitt store mål i år var å bli tatt ut til VM i Jaca, Spania fra 8. til 14. januar. Jeg har vært med i JU18-VM før, og da scoret jeg mitt første landslagsmål. Da rykket vi ned en divisjon, så sulten på å være med å kjempe for opprykk var stor. Jeg ble glad da jeg ble tatt ut, og det var ekstra gledelig at min gamle lagvenninne fra Kristiansand Ishockeyklubb, Malene Tjomsland også ble tatt ut. Vi har fulgt hverandre i mange år, selv om vi nå spiller for hver vår klubb. Hun har flyttet til Stavanger for å gå Wang ved siden av spill for Oilers kvinner.

Ida Haave sammen med landslagsvenninnen Malene Tjomsland, som også er fra Kristiansand og også har spilt for Kristiansand Ishockeyklubb. Foto: Privat

I Jaca spilte vi fem kamper mot henholdsvis Chinese Taipei, Australia, Korea, Polen og Spania. Vi vant samtlige kamper, og både Malene og jeg dro hjem med målpoeng i bagasjen. Gullet var vårt! Og opprykk til divisjon 1A. Målet var nådd. Det var en ubeskrivelig deilig følelse som kaptein på laget å ta imot premien etter endt turnering. På toppen av det hele ble jeg kåret til Norges «Most valuable player». Det var stort.

Jeg blir dessverre ikke med på U18-landslaget neste år, men kanskje er det en liten mulighet for å bli plukket ut til seniorlandslaget. Det er et krevende nåløye, men det hadde vært spennende og gøy.

Foto: IHF/Miguel Ramón Henares