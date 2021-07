Tjomsland traff blink på hjemmebane

KRISTIANSAND: I tre år gamle Brenne Blink har Tjomsland et emne for de største årgangsløpene.

Med et ekte hat trick ble det en stor helg på hjemmebane for 50-åringen fra Søgne. Publikum var virkelig med på notene da Tjomsland lot tre år gamle Brenne Blink strekke ut i sitt debutløp fredag kveld, den svarte hingsten imponerte stort. I en svært rask avslutning den siste halve runden kom Brenne Blink utruet til mål. Stallkameratene Ingprins og Ask Viktor fulgte på de neste plassene, og sørget for en trippel til Team Tjomsland.

– Dette er en hest for de store løpene, sa Tjomsland etter at seieren var sikret.

Fire år gamle Møller Jenta fulgte opp med å ta sitt livs første seier samme kveld etter å ha levert en sterk sisterunde.

– Hun nærmer seg de beste hoppene i årgangen, fastslo den gul- og svartkledde topptreneren.

Ubeseiret stortalent

Lørdag viste Tjomsland frem en riktig topptraver. Fire år gamle Ari Potter har kommet voldsomt tilbake etter en alvorlig skade. Etter opptrening på sørlendingens sandbane på gården i Søgne har Ari Potter virkelig funnet tilbake til gammel storhet. Lørdag travet han strålende 1.23,2a/1609 meter da han tok sin åttende strake seier og forble ubeseiret så langt i karrieren.

– Dette er en kanonhest!, strålte Tjomsland etter løpet.

For tøft i NM

NM-håpet Havglimt havnet sist utvendig fra sitt vanskelige startspor og kom dessverre aldri inn i løpet. Den fem år gamle hingsten travet likevel svært sterke 1.23,5 over 2609 meter, en klar rekordforbedring over distansen.