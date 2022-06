SKIEN: Torsdag 23. juni deltok Kristiansand Håndbakklubb i NM-Veka i Skien. Klubben tok med hjem hele 12 medaljer.

Åtte medlemmer fra Kristiansand håndbakklubb dro sammen til Skien for å konkurrere i NM. For noen av medlemmene var dette første konkurranse.

Robert Jørgen Tresnes stilte i sub-junior -70 kilo. Dette var hans første konkurranse, men likevel ble det bronse i både høyre og venstre arm.

– Dette er svært imponerende til å være første konkurranse, sier leder av håndbakklubben, Reidar Skofteby.

Tok seks medaljer

Tidligere verdensmester i håndbak, Øyvind Birkeland tok hele seks medaljer på NM. Han stilte i -80 kilo i senior, master og grandmaster i begge armer. Det endte med to gull-, to sølv- og to bronsemedaljer.

Det ble mye latter blant medlemmene da Birkeland skulle ta på seg alle medaljene etter konkurransen. Lommene var rett og slett fulle av gylne premier.

Norgesmestre for første gang

Brødrene Martin Hanssen og Tommy Aarli Mortensen ble begge norgesmestere for første gang. Dette hadde begge jobbet hardt for over flere år, og det var ekstra stas at de fikk gull i samme mesterskap.

Hanssen spøkte med at det var han som var blitt norgesmester først av de to brødrene.

- I alle fall med noen få minutter, ler Hanssen.

Martin Hanssen stilte i -75 kilo og tok gull i høyre arm, mens Tommy Aarli Mortensen stilte i -80 kilo og tok gull i høyre arm.

Leder av håndbakklubben, Reidar Skofteby fikk selv sølv i venstre arm i -85 klassen.

Det var en tilfreds klubb som kunne reise hjem med hele 12 medaljer.

– Vi er godt fornøyde med klubbens prestasjoner. I fjorårets NM hadde vi 3 medaljer, mens i år har vi fått 12. På under ett år har vi mer enn firedoblet mengden medaljer, smiler Skofteby.