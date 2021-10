Sørlendinger vant gull i dansk boksecup

HILLERØD, DANMARK: Her følger en oversikt over sørlendingens kamper i denne turneringen.

Semifinale senior 60 kg

Murtaza Barati – TK Norge vs. Ali Fadel – Djurgårdens BK Sverige

Murtaza trener for tiden i Grimstad Bk og er derfor med sørlendingene på tur til HSK Box cup. I første runde presser Murtaza motstanderen, treffer bra på og har god kontroll. Andre runde er som første, Murtaza presser motstanderen virkelig og treffer bra hele runden. Han blir litt for ivrig og må ta et par treffere selv på slutten av runden. I andre runde er mye av kruttet ute av begge bokserne, men de jobber bra begge to. En jevn fin tredje runde med mye vilje. Svensken vinner kampen med dommerstemmene 1-2.

Semifinale senior 63,5 kg

Rohullah Khan AIK Lund Norge vs. Anas Abdigani Hisingens Boxningsklubb Sverige

Rohullah er litt anspent, men greier å få kontroll på en meget høy og rotete bokser. I andre runde styrer Rohullah motstanderen og treffer godt med noen bra kombinasjoner. I tredje runde får Rohullah virkelig ting til å stemme og finner avstanden. Han treffer uten selv å bli truffet og viser god boksing. På slutten av siste runde ebber kreftene ut, og han må ta imot et par treffere, men vinner kampen med dommerstemmene 2-1 og er videre til finale.

Semifinale junior 75 kg

Hákon Garðarsson – HR Island vs. Adam Arsaev – AIK Lund Norge.

Adam begynner med å ha full kontroll på motstanderen fra Island, men det viser seg at etter to år uten kamp er ikke timingen og avstandsbedømmelsen helt på plass. Han har likevel full kontroll på motstanderen og gjør nesten som han vil, men tar imot noen unødvendige treffere inn imellom. Han vinner en klar 3-0-seier og det er bare og glede seg til neste kamp.

Finale junior 75 kg

Joel Perz – C. I. K Danmark vs. Adam Arsaev – AIK, Lund Norge.

Motstanderen møter ikke opp og Adam vinner på walk over.

Finale senior 63,5 kg

Rohullah Khan – AIK Lund Norge vs. Anas Abdigani – Hisingens BK Sverige. I første runde bokser Rohullah meget kontrollert og styrer motstanderen. Han treffer med slagene sine og vinner en god runde. I andre runde er Rohullah litt for ivrig og går på en hard treffer og må ta telling til 8. Dette gjør at han skjerper seg og finner tilbake til den gode boksingen, Han kontrollerer resten av runden med fine gode treffere. Det blir en jevn god siste runde med god teknikk fra begge bokserne. Rohullah vinner kampen 3-0.

Vi hadde også med Kristiyan Mavrov fra Grimstad Bokseklubb i junior 92 kg. Han fikk dessverre ikke noen motstander, men fikk fire gode runder sparring med Muslim Ysupov fra Jessheim BK.