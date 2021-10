Raskere enn noensinne

UTØVERBLOGG: I vår fikk jeg beskjeden om at jeg var tatt ut på elitelandslaget. Vi startet med samlinger på Olympiatoppen i Oslo der det gikk i kortbaneskøyter, sykling, styrke og barmarkstrening. I sommer har vi vært på samling både i Heerenveen og i Hamar hvor vi har gått på is. Sammen med trener Jeremy Wotherspoon og resten av laget har jeg tatt steg både fysisk og teknisk.

Jeg har nylig kommet hjem fra en tre ukers samling i Inzell hvor jeg hadde to løpshelger. Første helg gikk jeg 500 meter og 1000 meter. 500-meteren endte med tiden 36,3, som var et litt rotete løp. Men på 1000-meteren gikk jeg inn til ny personlig bestenotering på tiden 1.10,69, som er ny klubbrekord i Arendal Skøiteklub.

Andre løpshelg var det samme løpsoppsett. På 500 meter satte jeg ny personlig rekord beste med tiden 35,92, og på 1000 fikk jeg tiden 1.10,71. Jeg beviser at jeg har blitt raskere, men også at jeg er stabil. Målet for denne sesongen er å kvalifisere meg til senior world cup, samt å komme blant topp tre i NM. Om tre uker er det kvalifiseringsløp i Hamar og jeg håper på å være i form til da.