VM neste etter sølv i verdenscupstevne

UTØVERBLOGG: 16.-19. september ble Hungarian Kickboxing World Cup arrangert i Budapest, som det første verdenscupstevnet siden koronanedstengningen i mars i fjor. For min del ble dette andre konkurranse på halvannet år, ettersom jeg hadde tatt gull i Scandinavian Open tre uker tidligere, men den første der jeg virkelig fikk testet meg mot internasjonalt toppnivå.

Det var spennende å skulle møte utøvere fra andre nasjoner, ettersom det har vært forskjell på hvor strenge restriksjonene har vært i ulike land, og dermed hvor godt vi som driver med kontaktidrett har fått trent og forberedt oss.

Etterlengtet finalekamp

Det var 15 påmeldte i vektklassen min, senior lettkontakt -55kg, og jeg møtte Réka Karácsondi fra Ungarn i første kamp. Det ble en komfortabel seier der jeg hadde god kontroll hele veien, og jeg var dermed klar for semifinale mot Sara Pesut fra Kroatia. Hun er regjerende juniorverdensmester, men har nylig blitt senior, så det ble en mye jevnere kamp enn den første, der vi ofte byttet på å ha en knapp ledelse.

Jeg fikk prøvd ut mye teknisk og taktisk som jeg har jobbet med under koronatiden, og klarte til slutt å få de avgjørende poengene for å vinne semifinalen. Etter å ha tatt en del bronsemedaljer i verdenscupstevner tidligere, var det veldig deilig å endelig komme et steg videre og komme helt til finalen!

I finalen møtte jeg Sonja Stacher fra Østerrike, som jeg har tapt mot et par ganger før. Hun er høy og flink til å opprettholde god avstand med sparkene sine, og dermed vanskelig å komme inn på for å få rene og tydelige poeng. Det ble dessverre tap, men det ga mye lærdom og en pekepinn på hva jeg må jobbe med fram til neste gang jeg møter henne i kamp.

Endelig skadefri

Jeg har slitt i mange år med skader i leggene, alt fra beinhinnebetennelse til påbegynt tretthetsbrudd, men har nå vært skadefri siden i sommer. Det gjorde at jeg fikk beveget meg på en helt annen måte enn tidligere, og fikk endelig vist hva jeg er god for når jeg ikke blir hindret av smerter. Det var mye som stemte bra i verdenscupen, og jeg har nok aldri gått så gode kamper før. Det ga en fantastisk godfølelse, og var en fin test før VM, som starter 15. oktober. Der er jeg tatt ut i lettkontakt -55 kilo, og nå etter en veldig god oppkjøring kjenner jeg meg veldig klar, og gleder meg til å komme i gang!